La agencia meteorológica del sur de Brasil Metsul publicó este martes la evolución del fenómeno de El Niño basándose en el seguimiento semanal de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. Con base en estas proyecciones, Metsul apunta que el fenómeno llegará a “su pico máximo” antes de fin de año.

“MetSul Meteorología vuelve a recalcar que el hecho de que El Niño esté cerca de su punto máximo durante este evento no significa en absoluto que los impactos máximos se producirán a finales de este año”, publicó la agencia meteorológica.

Para ejemplificarlo, la agencia recordó que las devastadoras inundaciones que sufrió Río Grande do Sul en 2023 y 2024 “ocurrió cuando el fenómeno ya estaba cerca de su fin y en declive”.

“Las consecuencias de El Niño continuarán al menos hasta el otoño de 2027, y quizás incluso hasta principios del próximo invierno”, agregó.

Tras una breve desaceleración del calentamiento oceánico a finales de octubre y principios de noviembre, los datos publicados por NOAA muestran una anomalía de +3,3ºC en la temperatura de la superficie del mar en la región Niño 3.4, la principal zona utilizada para rastrear el fenómeno.

En tanto, según el informe de la agencia publicado el 12 de noviembre, hay un 79% de probabilidades de que “se produzca un evento de intensidad fuerte a muy fuerte durante el primer trimestre de 2027”.

Qué anticipa El Niño para las costas y playas de Uruguay en el verano 2027

El meteorólogo Mario Bidegain remitió un informe a El País que muestra un escenario más alentador que el que se preveía para los principales balnearios uruguayos.

En ese informe se indica que "la actual fase cálida de El Niño está alcanzando su máxima intensidad en diciembre 2026, y ya está afectando la variabilidad climática en distintas regiones del mundo". Hay ejemplos con "desvíos positivos en lluvias y/o desvíos negativos en temperaturas", lo que podría afectar "la cantidad de días disponibles para turismo de playa".

El informe, basado en los pronósticos climáticos del modelo CCSR/IRI de la Universidad de Columbia disponibles para enero, febrero y marzo de 2027 para la región, indica, según Bidegain, que "las costas del Río de la Plata tanto sobre la provincia de Buenos Aires como sobre Uruguay, así como las costas de Maldonado y Rocha, no aparecen con sesgos significativos hacia mayores valores de lluvias en el período".

Sí aparece un sesgo positivo de precipitaciones hacia departamentos del norte y el centro del país, no así al sur y sureste.

Pronóstico de sesgos significativos de lluvias para enero, febrero y marzo 2027 según CCSR/IRI.

En diálogo con este medio, Bidegain resumió que "Uruguay no estaría tan mal como habíamos pensado un par de meses atrás", ya que, en principio, tanto en acumulados de lluvia como en temperatura se vislumbra un escenario relativamente normal en comparación con años anteriores.