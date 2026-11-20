"Destruyó la ciudad": devastador temporal al sur de Brasil deja tres muertos y destrozos en 5.000 viviendas
La tormenta de 40 minutos dejó sin luz ni agua a la ciudad brasileña, aisló al hospital y llevó a las autoridades a investigar si hubo un tornado en medio de las lluvias asociadas a El Niño.
Una tempestad acompañada de granizo y fuertes vientos causó en la madrugada de este viernes al menos tres muertos, 60 heridos y destrozos en unas 5.000 viviendas en Tupanciretá, la gran mayoría de las casas de esa ciudad de unos 20.000 habitantes del estado de Río Grande do Sul (sur de Brasil), informaron fuentes oficiales.
El fenómeno meteorológico, que se prolongó durante unos 40 minutos, entre las 03:00 y las 03:40 hora local, provocó una destrucción generalizada en el municipio y las autoridades investigan la posibilidad de que haya sido alcanzado por un tornado.
"La tempestad destruyó la ciudad. La ciudad se acabó", afirmó el alcalde, Gustavo Herter Terra, en declaraciones a radios locales, en las que explicó que la gran mayoría de las viviendas del área urbana resultaron destruidas, destejadas o sufrieron daños estructurales.
Pese a que el alcalde aseguró que los daños se extendieron a 8.000 de las 8.600 residencias de Tupanciretá, el primer boletín oficial de la Defensa Civil de Río Grande do Sul, divulgado en la tarde, indicó que el fenómeno afectó 5.000 viviendas y el hospital de la ciudad.
Hospital aislado, cortes de servicios y traslado de heridos
Los 60 heridos, así como diez personas que estaban hospitalizadas, tuvieron que ser trasladados a municipios vecinos, debido a que el hospital local quedó aislado y a que la ciudad se quedó sin suministro de energía eléctrica y agua.
Según la Defensa Civil, el temporal derribó al menos 100 árboles, postes de electricidad, muros y estructuras de edificios, además de romper escaparates y esparcir cristales, tejas y otros escombros por las calles.
La plaza central quedó destruida y la decoración navideña fue arrastrada por el viento, que alcanzó una velocidad de 114 kilómetros por hora.
La plaza central quedó destruida y la decoración navideña fue arrastrada por el viento.
Entre los edificios afectados figuran la sede de la alcaldía y la iglesia principal, además del único hospital de la ciudad, que quedó parcialmente destejado y aislado por la caída de árboles.
La ciudad también quedó sin suministro eléctrico, agua y servicio de telefonía, mientras que varias carreteras de acceso permanecían bloqueadas por árboles y postes caídos.
Operativo de emergencia y el impacto de El Niño en Brasil
Eduardo Leite, gobernador de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, anunció la movilización de equipos de la Defensa Civil, bomberos y Policía Militar para atender a los afectados y coordinar las operaciones de emergencia.
La Defensa Civil había emitido una alerta de temporal para el municipio alrededor de las 03:40 hora local, cuando recomendó a los habitantes que evitaran las zonas de riesgo y buscaran refugios seguros.
El episodio se produce en medio de varias semanas de lluvias intensas y tempestades en el sur de Brasil, fenómenos que están siendo asociados a la influencia de El Niño.
Este mismo fenómeno climático, que puede alcanzar una intensidad histórica este año, también ha contribuido a agravar la sequía en la Amazonía y en otras regiones del norte del país.
Con información de EFE y O Globo/GDA.
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