Guardavidas encontraron "drogas" y "orina dentro de botellas" en casillas de playa de Pocitos

El pasado domingo inició el servicio de guardavidas en las playas de Montevideo. Sin embargo, un grupo de trabajadores denunció que dos casillas ubicadas en Pocitos se encuentran en mal estado y con faltante de material de trabajo.

Según informó Telemundo (Teledoce), las casillas se encuentran en las calles Buxareo y Gabriel Pereira, ambas en el barrio Pocitos. Santiago Ferrari, uno de los guardavidas que trabaja en la zona, dijo este lunes que llegó a su lugar de trabajo y halló "gente habitando hace más de un mes".

"Las condiciones de trabajo son nefastas, decidimos no abrir la torre porque nos perjudicaba la salud estar ahí adentro", indicó Ferrari en diálogo con el citado medio. Señaló que dentro del recinto encontró "drogas, tiras de asado" y camas de personas "que durmieron ahí durante un mes".

"Estamos acá al firme, llegamos como en todas las temporadas y nos encontramos con esta realidad que nos preocupa, porque no le podemos dar al ciudadano la calidad [de servicio] que se merece", añadió.

Por su parte, Martín Bertolotti, otro de los guardavidas de la zona, sostuvo que es "habitual" que las casillas "no estén en las mejores condiciones". "Hoy nos encontramos con que hay gente habitándolas, con orina adentro de botellas, materiales de uso de ellos, un olor desagradable, es un peligro para nosotros, tuvimos que realizar la limpieza", aseveró.

Señaló que se debería "haber tenido el recaudo" de cerrar las casillas con candado.

Guardavidas en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

También denuncian falta de materiales de rescate

Bertolotti también hizo referencia a la falta de materiales para realizar tareas de rescate. "Necesitamos el torpedo, que nos permite realizar rescates, nos ayuda de soporte, y también algo imprescindible como el handy, que nos permite la comunicación tanto con la central Ramírez como con el resto de los puestos", indicó.

Desde el citado medio informaron que posteriormente, la Intendencia de Montevideo (IMM) envió al lugar en equipo de limpieza para restaurar el estado de las casillas.

El País intentó contactarse con la comuna capitalina, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.