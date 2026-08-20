Abren llamado laboral para ocupar 26 puestos de guardavidas: sueldo de $50.227 y carga de 30 horas semanales

La Secretaría Nacional del Deporte (SND) abrió un llamado laboral para ocupar 26 plazas de guardavidas para la temporada de verano 2026-2027. Los puestos estarán distribuidos en Montevideo, Canelones, Flores y Paysandú, con una remuneración de $50.227 a valores de enero de 2026 por una carga de 30 horas semanales efectivas de labor.

La contratación se da bajo un contrato de vínculo zafral, en el marco del Programa de Verano 2026-2027, por lo que el período de trabajo establecido será desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.

Las 26 plazas disponibles dentro del llamado se distribuirán de la siguiente manera:

20 para el departamento de Montevideo.

4 para Canelones (2 para la localidad de Las Piedras y 2 para la localidad de Pando).

1 para los departamentos de Flores (para la localidad de Ismael Cortinas) y Paysandú (para la ciudad de Paysandú).

Dentro de las plazas disponibles, tres estarán destinadas a cubrir la cuota para personas afrodescendientes.

Según lo expresado en las bases del llamado , el puesto apunta a formar un agente educativo, promotor y responsable de acciones que garanticen la seguridad de los usuarios durante el ingreso, la salida y su estadía general dentro del agua, siendo a la vez un educador en la prevención de seguridad acuática.

Requisitos para el puesto de guardavidas por parte de la Secretaría Nacional del Deporte

Requisitos excluyentes para el cargo:



Título de guardavidas a la fecha de comienzo de la inscripción, reconocido por una autoridad competente.

a la fecha de comienzo de la inscripción, reconocido por una autoridad competente. Diploma del curso de socorrismo acuático expedido por la Cruz Roja Uruguaya.

Dos guardavidas mirando hacia la playa Foto: Darwin Borrelli/ArchivoElPaís

Principales tareas a realizar para el puesto de guardavidas por parte de la Secretaría Nacional del Deporte

Entre las principales actividades a desarrollar se destacan:

Educar, orientar e impartir normas de educación, seguridad y prevención de accidentes acuáticos y planificar su accionar en función de esto.

Realizar tareas de asistencia o rescate en caso de accidentes y, de ser necesario, brindar primeros auxilios.

Realizar tareas de apoyo en equipo con el cuerpo docente en actividades propuestas en el marco del programa de Verano + Activo .

. Educar y colaborar con los hábitos de higiene y comportamiento dentro del servicio.

Colaborar en actividades deportivas y socioculturales de extensión que puedan surgir de la dirección de la piscina.

Realizar toda otra tarea afín al cargo por desempeñar.

Cómo postularse para el puesto de guardavidas por parte de la Secretaría Nacional del Deporte

Los interesados deben completar el formulario de inscripción digital disponible únicamente en el sitio oficial del programa: https://aps.deporte.gub.uy/ProgramaVerano2026/public/Inscripciones/index/3

El sistema informático para anotar los datos personales permanecerá habilitado hasta las 23:59 horas del 2 de setiembre de 2026. Una vez confirmado el registro digital, los candidatos deben proceder con la entrega presencial de una carpeta con todos sus documentos comprobatorios.

El período habilitado para presentar este material físico en las oficinas designadas se extenderá sin excepción hasta el 4 de setiembre de 2026. Toda la documentación debe agruparse en un sobre cerrado, incluir las copias de los documentos de identidad y presentar las fojas debidamente numeradas.