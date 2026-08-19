La SND abrió un llamado laboral por un sueldo de $32.400 por 24 horas semanales

La Secretaría Nacional del Deporte (SND) abrió un llamado a concurso público y abierto de méritos y antecedentes para 17 puestos de auxiliares administrativos en modalidad de contrato zafral.

Los puestos estarán distribuidos en Montevideo, Artigas, Canelones, Colonia, Paysandú, Rocha y San José, con un sueldo nominal de $32.426 por una carga horaria de 24 horas semanales.

La contratación se da en el marco del Programa de Verano 2026-2027, haciendo que el período de trabajo esté previsto desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027.

Según indican las bases del llamado , un puesto dentro de las plazas disponibles será reservado para personas afrodescendientes, mientras que otro puesto se reservará a personas trans, en cumplimiento con la legislación vigente de cuotas en el sector público.

Las 17 plazas a ocupar serán distribuidas de la siguiente manera: 7 en Montevideo, 3 en Artigas, 3 en Canelones, y 1 plaza para los departamentos de Colonia, Paysandú, Rocha y San José.

Principales tareas a realizar para el puesto de auxiliar administrativo en la SND:

Atender al público de forma personal, telefónica y por medios electrónicos, respondiendo o derivando las consultas.

Realizar y ordenar el registro de inscripciones de usuarios en la dependencia correspondiente.

Transcribir documentos administrativos como notas, oficios e informes solicitados por sus superiores.

Cargar y procesar datos en planillas electrónicas y en los sistemas informáticos propios de la SND.

Requisitos para el puesto de auxiliar administrativo en la SND:

Requisitos excluyentes para el cargo:

Tener 18 años de edad o más al cierre de la postulación.

Ser ciudadano natural o legal.

Cédula de identidad y credencial cívica vigentes.

Educación secundaria completa: sexto año de Consejo de Educación Secundaria (CES), tercer año de bachillerato tecnológico de UTU en cualquier orientación o su equivalente en instituciones privadas habilitadas.

Formación de operador PC o manejo efectivo de herramientas de oficina (procesador de texto, planillas de cálculo, presentaciones e internet).

Hombre realizando un trabajo administrativo. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes para el cargo (valorados):

Cursos específicos en atención al ciudadano y conocimientos avanzados de Excel o herramientas afines.

Experiencia laboral previa comprobada en tareas similares dentro de instituciones públicas o privadas (hasta un máximo de dos años).

Antecedentes en temporadas anteriores del Programa de Verano del organismo (hasta cuatro temporadas).

Cómo postularse para el puesto de auxiliar administrativo en la SND:

Los interesados deben completar el formulario de inscripción digital disponible únicamente en el sitio oficial del programa: aps.deporte.gub.uy/ProgramaVerano2026/home

Las postulaciones estarán abiertas desde el miércoles 19 de agosto a las 00:00 , hasta el miércoles 2 de setiembre de 2026 a las 23:59. Durante este plazo, el enlace para completar la declaración jurada estará publicado en dicha plataforma web. Para realizar consultas sobre el proceso, la institución dispuso el correo electrónico verano@deporte.gub.uy

Una vez finalizado el período de inscripción, la SND realizará un sorteo por localidad para establecer el orden inicial y se citará a los aspirantes seleccionados a presentar sus carpetas de méritos.