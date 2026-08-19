Ministerio de Economía y Finanzas abre llamado laboral con salario de $104.765 y 40 horas semanales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convoca a un concurso público y abierto para un cargo de desarrollador/a de soluciones de TI en la Dirección Nacional de Catastro, ubicado en Montevideo. El puesto se ofrece en modalidad de provisoriato con una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de designación definitiva previa evaluación.

La remuneración es de $104.765 nominales (valores de enero de 2026) por 40 horas semanales efectivas de trabajo.

Actividades y funciones del desarrollador de soluciones de TI

Las tareas previstas para el cargo incluyen responsabilidades de coordinación, planificación y gestión del área informática. Entre las principales funciones se encuentran:

Planificar, dirigir, coordinar, actualizar y mantener los servicios informáticos de la Dirección Nacional de Catastro.

Asesorar a la Dirección General sobre tecnología y sobre la adquisición de hardware y software.

Participar en la definición de políticas informáticas y en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Coordinar con otras áreas del organismo, proveedores de servicios y contrapartes informáticas de instituciones públicas o privadas.

Mantener la reserva y confidencialidad de los asuntos y datos del organismo.

Reportar posibles incidentes de seguridad de la información.

Utilizar los activos tecnológicos institucionales únicamente para fines autorizados. realizar otras tareas relacionadas con el área de desempeño.

Además se valorará la formación y experiencia en gestión de proyectos, programación Genexus, sistemas operativos Linux y Windows, bases de datos Oracle y PostgreSQL, consultas y PL/SQL, sistemas de información geográfica (SIG), implantación de sistemas, herramientas de gestión de proyectos y software de virtualización como VMware o VirtualBox. También se considerarán los antecedentes en procesos de adquisición, docencia y actividades de capacitación

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF, en la esquina de Colonia y Paraguay, en el barrio Centro de la ciudad de Montevideo, ND 20260813, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Requisitos para postularse al cargo en Catastro

Como requisito excluyente, los interesados deben contar con un título universitario de grado en una carrera informática de cuatro años o más, como Ingeniería en computación, licenciatura en Informática o una formación equivalente. El título debe haber sido expedido por la Universidad de la República o por una institución reconocida por la autoridad competente. También se exige experiencia laboral comprobable durante los últimos cinco años en una función similar, ya sea en el ámbito público o privado.

Tanto la formación como la experiencia deben estar acreditadas al cierre del período de postulación. Además, los postulantes deberán cumplir con los requisitos generales establecidos para el llamado: tener documento de identidad vigente, ciudadanía natural o legal, 18 años o más al cierre de la inscripción, acreditación de voto correspondiente al último acto electoral obligatorio y contar con un control en salud vigente, que deberá presentarse al momento de la designación inicial.

Plazos, postulación y proceso para el llamado laboral en el MEF

Las inscripciones están abiertas desde el 13 de agosto hasta el 14 de septiembre de 2026. Los interesados deben presentar su postulación a través del portal Uruguay Concursa ( www.uruguayconcursa.gub.uy ), completando el formulario disponible. El proceso incluye etapas de oposición, valoración de méritos y entrevista personal.

Se recomienda a los aspirantes revisar con detalle las bases del llamado para cumplir con todos los requisitos y preparar la documentación requerida, incluyendo declaración jurada de incompatibilidades y entrega de certificados diversos al momento de la designación inicial. Más información y bases completas están disponibles en Uruguay Concursa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.