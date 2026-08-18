ANEP abrió un llamado laboral para un cargo no docente con un sueldo de más de $ 140.000: bases y requisitos

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrió un llamado laboral este martes 18 de agosto para un cargo de contador a desarrollarse en Montevideo, por lo que se elaborará una lista de prelación.

Las bases del llamado especifican que ese puesto tendrá un sueldo mensual de $ 141.131 más IVA para personal contratado, $ 130.281 nominales, para personal dependiente de la ANEP, por 40 horas semanales de trabajo.

La consultoría para cumplir funciones en la Dirección Sectorial de Infraestructura (DSI) tiene un plazo de contratación que dura hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, se tiene prevista la posibilidad de prorrogar su duración hasta la fecha de finalización del proyecto.

Tareas específicas del trabajo ofrecido por ANEP

El rol ofrecido por el organismo público tiene las siguientes funciones previstas para la persona que resulte seleccionada:

Gestionar y controlar la administración financiera y contable de los proyectos y contratos de infraestructura educativa.

y contable de los proyectos y contratos de infraestructura educativa. Coordinar y tramitar pagos, autorizaciones y procedimientos administrativos vinculados a honorarios y obligaciones contractuales.

y obligaciones contractuales. Registrar y mantener actualizada la información de obras, contratos y actuaciones en los sistemas informáticos oficiales.

Planificar, proyectar y supervisar el presupuesto y flujo financiero de los proyectos, proponiendo redistribuciones o refuerzos presupuestales cuando corresponda.

y flujo financiero de los proyectos, proponiendo redistribuciones o refuerzos presupuestales cuando corresponda. Monitorear la ejecución del gasto y la disponibilidad de créditos, asegurando la compatibilidad entre registros contables, técnicos y contractuales.

Conciliar saldos contractuales en coordinación con los distintos actores (área de gestión y contralor, contratado e inversiones de la ANEP), controlar cumplimiento de entregables y promover ampliaciones o nuevos contratos para garantizar continuidad de servicios.

Elaborar y consolidar rendiciones de cuentas e informes técnicos, financieros y presupuestales solicitados por la Dirección y la Administración.

e informes técnicos, financieros y presupuestales solicitados por la Dirección y la Administración. Desempeñar tareas complementarias de naturaleza contable, financiera o presupuestal que le asigne la DSI.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos mínimos para postularse a este concurso se encuentra contar con el título universitario de Contador Público, expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por una institución universitaria privada reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Además, se exige experiencia laboral verificable.

Tareas de contador. Foto: Canva

Se valorará también la experiencia de trabajo de los postulantes en organismos públicos, además de sus antecedentes con el manejo de sistemas informáticos oficiales y cursos de posgrado en el área de administración pública, entre otros.

Proceso de inscripción para el llamado de ANEP

Los interesados deberán ingresar al sitio web del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (Paepu): www.mecaep.edu.uy. Deberá acceder a la sección “Llamados”, y seleccionar “Llamado a Contador para desempeñarse en la Dirección Sectorial de Infraestructura de la ANEP”.

Allí deberán completar los datos solicitados y adjuntar el currículum vitae y una copia del título expedido en Uruguay o debidamente revalidado. El plazo para postularse estará abierto desde el 18 de agosto hasta el 3 de setiembre de 2026 a las 12:00 horas.

Edificio sede de ANEP. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

También se puede acceder a las bases de llamado en la página de Uruguay Concursa, pero ahí no se aceptarán postulaciones.

Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a adquisiciones@mecaep.edu.uy o llamar al número de teléfono 2900 3104 (interno 108 y 107).