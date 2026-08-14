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Ministerio de Ambiente ofrece llamado laboral con un salario de $91.393 y plazo hasta el 25 de agosto

La Dirección Nacional de Biodiversidad convoca a un abogado consultor para fortalecer procesos de conservación con dedicación de 30 horas semanales. Requiere título y experiencia en Derecho Ambiental.

14/08/2026, 18:47
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Ministerio de Ambiente
Fachada del edificio sede del Ministerio de Ambiente frente a la Plaza Independencia en Montevideo.
Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), lanzó un llamado laboral para contratar a un consultor abogado destinado a fortalecer procesos vinculados a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

El llamado corresponde al Proyecto URU/21/004 y ofrece una remuneración de $91.393 más IVA por una dedicación de 30 horas semanales, con contrato hasta el 31 de octubre de 2026.

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El consultor será responsable de asistir al área jurídica en asesoramiento y patrocinio letrado, trabajando en temas como planificación y gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conservación de la vida silvestre, bioseguridad, gestión costera y marina, y restauración de ecosistemas.

Actividades y funciones del consultor abogado en la Dinabise

Entre las tareas principales que deberá realizar el consultor, se incluyen:

  • Elaboración de informes, dictámenes jurídicos y proyectos normativos.
  • Detección de vacíos y oportunidades en el marco normativo ambiental para mejorar políticas públicas.
  • Apoyo en el desarrollo de normativas y capacitación en su área de especialidad.
  • Participación en reuniones, talleres y actividades asociadas, tanto en Montevideo como en el interior del país.
  • Ejercicio del patrocinio letrado con representación en instancias judiciales.

Estas funciones podrán complementarse con otras relacionadas inherentes a la consultoría.

Ministerio de Ambiente.
Ministerio de Ambiente.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Requisitos para postularse al cargo de consultor abogado del Ministerio de Ambiente

Para aplicar, se requiere como requisito excluyente poseer título de abogado egresado de la Universidad de la República u otra institución reconocida, con título de abogado, doctor en Derecho o doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

Valor agregado para la selección incluye experiencia y conocimientos en Derecho Ambiental, Derecho Público y Procesal, además de experiencia en litigios y dominio del idioma inglés. Se valoran competencias transversales como trabajo en equipo, aprendizaje continuo y orientación a resultados.

Plazos y modo de postulación al llamado laboral del Ministerio de Ambiente

El contrato se inicia desde la firma y se extiende hasta el 31 de octubre de 2026, con una dedicación semanal de 30 horas. El trabajo será presencial en la oficina de Montevideo, aunque puede requerirse traslado al interior del país.

Los interesados deben enviar su currículum vitae junto con una carta de aspiración a la casilla: llamados.dinabise@ambiente.gub.uy antes del 25 de agosto de 2026, a las 17:00 horas. Se solicita inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y la facturación será por contrato de servicio como profesional o empresa unipersonal.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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