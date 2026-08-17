Udelar abre un llamado laboral para tres puestos con una carga de 20 horas semanales

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar) abre un llamado laboral para la contratación de tres docentes con el cargo de asistente para desempeñarse en la Unidad Académica Métodos para Contabilidad y Administración (Uamca)

El puesto indica un cargo de grado 2 dentro del escalafón G, algo que según indica la escala de sueldos de Udelar equivale a una remuneración de $32.138 por 20 horas semanales de labor.

Se trata de un cargo de formación en el que se deben profundizar en los conocimientos en busca de alcanzar el nivel de una formación de posgrado, según indican las bases del llamado. Quienes resulten elegidos desarrollarán sus actividades en las unidades curriculares de la Uamca por un plazo de 12 meses.

Principales tareas a realizar para el puesto de asistente en la FCEA de Udelar:

Entre las principales actividades a desarrollar por los profesionales se destacan:

Desarrollar actividades de enseñanza vinculadas a estadística, matemática financiera y métodos cuantitativos aplicados.

Dictar clases dirigidas a las carreras de contador público, licenciatura en administración y tecnicatura en administración.

Participar activamente en proyectos de investigación académica como segunda función relevante dentro del área.

Formar parte de iniciativas de extensión universitaria y actividades en el medio en el marco de su formación.

Requisitos para el puesto de asistente en la FCEA de Udelar:

Requisitos excluyentes para el cargo:

Formación académica de grado, finalizada o avanzada, en áreas afines a la unidad académica, tales como contador público, licenciatura en Economía, licenciatura en administración o licenciatura en estadística.

Conocimientos comprobables y habilidades en estadística aplicada, matemática financiera, análisis de datos y herramientas computacionales dirigidas a finanzas.

Interior del edificio sede de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administracion de la UdelaR. Foto: Archivo El País

Requisitos no excluyentes para el cargo (valorados):

Experiencia previa en actividades de enseñanza universitaria o de nivel terciario.

Desempeño en tareas de apoyo docente, tutorías académicas o elaboración de materiales didácticos.

Participación acreditada en cursos dictados por la unidad académica o áreas afines.

Cómo postularse para el puesto de asistente en la FCEA de Udelar:

Los postulantes interesados deberán hacerlo de manera presencial en la sección concursos de la FCEA, ubicada en la avenida Gonzalo Ramírez 1926, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. El llamado estará abierto hasta el 23 de septiembre de 2026, jornada en la que habrá una excepción en cuanto al horario, permitiendo postulaciones hasta las 12:00 horas.

Los aspirantes deben asistir a la sección con el formulario de inscripción completo, su cédula de identidad, escolaridades de carreras, finalizadas o en curso y el currículum vitae en formato físico con timbre profesional adherido, que tendrá un costo de $270, acompañado de tres copias. Además, las bases del llamado exigen una entrega de curriculum adicional en formato digital, de PDF, dentro de un dispositivo pendrive, el cual se indica que será devuelto en el momento tras el trámite.