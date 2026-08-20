Presidencia abrió un llamado laboral por un sueldo de $60.000 más IVA por 40 horas semanales

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), dependiente de la Presidencia de la República, abrió un llamado laboral para cubrir la posición de asistente junior de dirección para su sede en Montevideo.

El cargo posee un contrato de nivel técnico no profesional, y cuenta con una remuneración mensual de $60.000 más IVA, por una carga horaria de 40 horas semanales.

La contratación se da en el marco del proyecto "Apoyo a la implementación de la Estrategia Agesic 2025-2030", con el objetivo de brindar asistencia directa a la secretaría de la dirección ejecutiva en la coordinación, articulación y seguimiento de las actividades a su cargo.

Requisitos para el puesto de asistente junior de dirección para Agesic

Requisitos excluyentes para el cargo:



Estudiantes avanzados o egresados de secretariado ejecutivo o carreras afines (administración, gestión de empresas).

Experiencia previa en cargos de similares características.

Ser ciudadano uruguayo (natural o legal) o extranjero residente en el país.

Se aclara como incompatibilidad ser funcionario público, salvo en casos de docencia estatal, o tener contratos vigentes con el PNUD que se superpongan en horario.

Requisitos no excluyentes para el cargo (valorados):



Cursos en atención al cliente o ciudadanía.

Formación en comunicación oral y escrita.

Conocimientos comprobados en herramientas informáticas como paquete Office y Canva.

Nivel de idioma inglés intermedio o superior.

Experiencia laboral previa en posiciones de atención al público.

Principales tareas a realizar para el puesto de asistente junior de dirección para Agesic

Entre las principales actividades a desarrollar se destacan:



Seguimiento y ejecución de las actividades vinculadas a la dirección ejecutiva de la agencia.

Coordinación de la agenda y de las actividades de la directora ejecutiva, recepción de llamadas y gestión de correos electrónicos.

Gestión de invitaciones y solicitudes recibidas por las autoridades.

Coordinación y asistencia del Consejo Directivo Honorario y de la reunión semanal de gerentes.

Gestión de la documentación a ser firmada por la dirección del organismo.

Apoyo operativo al equipo de relacionamiento internacional.

Cómo postularse para el puesto de asistente junior de dirección para Agesic