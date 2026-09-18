Un local de Montevideo vendió dos boletos ganadores del 5 de Oro en sorteos consecutivos: dónde queda

Un mismo local de Montevideo vendió dos boletos ganadores del 5 de Oro en sorteos consecutivos, anunció La Banca este jueves a través de los canales oficiales del popular juego de azar del Uruguay.

"¡La suerte se instaló en el mismo local por partida doble!", indicó la cuenta oficial de Instagram del 5 de Oro.

El local montevideano que repartió dos pozos ganadores al hilo en el 5 de Oro

El subagente de la suerte es el local 81 de Portones Shopping, ubicado en la dirección Av. Italia 5775, que pertenece a un Abitab. La subagencia 23/92 de La Banca de Montevideo entregó dos distintos pozos en sorteos consecutivos.

El 13 de setiembre, apostó en ese local un afortunado que terminó ganando el pozo de Plata, que para ese sorteo alcanzaba los $ 683.926. Los números ganadores del pozo de Oro en ese sorteo fueron 9, 11, 41, 30, 20, y la bolilla extra fue 47. Para ganar el pozo de Plata, se deben acertar cuatro de las cinco bolillas cantadas más la bolilla extra.

La racha positiva se repitió en el sorteo siguiente, que se realizó el 16 de setiembre, ya que ganó el pozo Revancha una persona que también había hecho su jugada en ese local. En esa ocasión, el acierto del apostador le permitió llevarse los $ 6.393.167 que repartía ese pozo. Las bolillas ganadoras en el Revancha para ese sorteo fueron: 22, 24, 32, 38 y 40.

Desde las páginas oficiales del 5 de Oro felicitaron a los vendedores y a las personas premiadas.

Local 81 del Portones Shopping (subagente 23/92 de La Banca de Montevideo), que vendió boletos ganadores en dos sorteos consecutivos. Foto: 5 de Oro Oficial.

Fecha y pozos del próximo sorteo del 5 de Oro

¿Podrá este local repartir suerte por tercera vez consecutiva? Eso se podrá ver en el próximo sorteo del 5 de Oro, que se realizará el domingo 20 de setiembre, a las 22:00 horas.

La próxima edición contará con un pozo de Oro de $ 67.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 7.200.000. En total, el acumulado es de aproximadamente $ 75.000.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

Se pueden revisar las jugadas en la página oficial de La Banca.

Bolillas del 5 de Oro Revancha. Foto: La Banca.

¿Cómo jugar al 5 de Oro?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.