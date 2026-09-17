Sorteo del 5 de Oro del 16 de setiembre: un apostador en Montevideo acertó el Revancha y ganó más de $ 6.300.000

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 16 de setiembre de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 56.934.678 y quedó vacante. El pozo de Plata no tuvo aciertos . Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 6.393.167 y tuvo acierto.

Qué números salieron en el Pozo de Oro

30

24

44

48

47

Bolilla extra: 40

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

38

40

22

24

32

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Mirá el sorteo del 5 de Oro

Bolillero del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/El País.

Sorteo anterior

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 09, 11, 20, 30, 41 y la bolilla extra 47, para el de Oro; y 07, 09, 10, 18 y 27, para el Revancha. Ese sorteo del 5 de Oro que se realizó el domingo terminó con dos aciertos en el pozo Revancha y dos aciertos en el pozo de Plata.

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Boleto del 5 de Oro. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.