Seguí en vivo el sorteo del 5 de Oro de hoy domingo 13 de setiembre de 2026: pozos acumulados de $ 116.000.000

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realiza este domingo 13 de setiembre de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmite a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche cuenta con un pozo de Oro de $ 43.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 72.200.000. En total, el acumulado es de aproximadamente $ 116.000.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 20, 23, 24, 35, 39 y la bolilla extra 09, para el de Oro; y 08, 11, 15, 44 y 45, para el Revancha.

No hubo aciertos en ninguno de los pozos de ese sorteo del 5 de Oro que se realizó el miércoles.

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo

La transmisión en vivo del 5 de Oro comenzará pronto.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Bolillero del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archio El País

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Una boleta del 5 de Oro. Foto: Fernando Ponzetto

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.