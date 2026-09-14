Dos jugadores ganaron el 5 de Oro Revancha de más de US$ 1,5 millones y estos son los lugares donde apostaron

El sorteo del 5 de Oro de este domingo 13 de setiembre de 2026 resultó con dos ganadores del pozo Revancha que se repartieron una fortuna de $ 73.742.603, lo que equivale aproximadamente a US$ 1.833.978. En tanto, el pozo de Oro no tuvo ganadores en esta edición y alcanzará una cifra millonaria para el próximo sorteo.

Los más afortunados fueron los ganadores del premio de más de un millón de dólares, que apostaron en los departamentos de Canelones y Soriano.

Un apostador hizo su jugada en la subagencia 05/256 de La Banca de Pando, un local ubicado en la Av. Artigas y Calle 24 de Atlántida, donde se encuentra un supermercado Disco. En tanto, la persona que ganó en Soriano apostó en la subagencia 01/18 de esa localidad, ubicada en la dirección Casagrande 460, en la ciudad de Mercedes.

En el sorteo del domingo, el pozo de Oro repartía $ 47.190.682 y salieron los siguientes números ganadores: 09, 11, 20, 30 y 41. Bolilla extra: 47. No tuvo dueño ese pozo, por lo que sigue ascendiendo.

En tanto, los jugadores que ganaron en el Revancha acercaron a las bolillas 07, 09, 10, 18 y 27 y se llevaron $ 36.871.302 para cada uno.

En este sorteo, también hubo dos ganadores en el pozo de Plata y se repartieron $ 1.367.852 ($ 683.926 para cada uno).

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

La fecha del próximo 5 de Oro es el miércoles 16 de setiembre de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 56.700.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 6.300.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 63.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

Bolillas del 5 de Oro Revancha. Foto: La Banca.

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Cartel del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/El País

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.