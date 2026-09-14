Dos jugadores ganaron el 5 de Oro Revancha de más de US$ 1,5 millones y estos son los lugares donde apostaron
Dos personas ganaron el pozo Revancha en el sorteo del 5 de Oro de este domingo 13 de setiembre y se repartieron un premio de más de $ 73.00.000. El pozo de Oro no tuvo aciertos y siguió creciendo.
El sorteo del 5 de Oro de este domingo 13 de setiembre de 2026 resultó con dos ganadores del pozo Revancha que se repartieron una fortuna de $ 73.742.603, lo que equivale aproximadamente a US$ 1.833.978. En tanto, el pozo de Oro no tuvo ganadores en esta edición y alcanzará una cifra millonaria para el próximo sorteo.
Los más afortunados fueron los ganadores del premio de más de un millón de dólares, que apostaron en los departamentos de Canelones y Soriano.
Un apostador hizo su jugada en la subagencia 05/256 de La Banca de Pando, un local ubicado en la Av. Artigas y Calle 24 de Atlántida, donde se encuentra un supermercado Disco. En tanto, la persona que ganó en Soriano apostó en la subagencia 01/18 de esa localidad, ubicada en la dirección Casagrande 460, en la ciudad de Mercedes.
En el sorteo del domingo, el pozo de Oro repartía $ 47.190.682 y salieron los siguientes números ganadores: 09, 11, 20, 30 y 41. Bolilla extra: 47. No tuvo dueño ese pozo, por lo que sigue ascendiendo.
En tanto, los jugadores que ganaron en el Revancha acercaron a las bolillas 07, 09, 10, 18 y 27 y se llevaron $ 36.871.302 para cada uno.
En este sorteo, también hubo dos ganadores en el pozo de Plata y se repartieron $ 1.367.852 ($ 683.926 para cada uno).
¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?
La fecha del próximo 5 de Oro es el miércoles 16 de setiembre de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 56.700.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 6.300.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 63.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).
¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?
El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.
Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).
Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).
Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.
Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.
El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.
Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.
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