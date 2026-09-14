Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 14 de setiembre: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

459 salió tres veces

930 salió tres veces

007 salió dos veces

057 salió dos veces

136 salió dos veces

157 salió dos veces

215 salió dos veces

238 salió dos veces

321 salió dos veces

765 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

30 salió cinco veces

36 salió cinco veces

38 salió cinco veces

57 salió cinco veces

59 salió cinco veces

63 salió cinco veces

07 salió cuatro veces

28 salió cuatro veces

54 salió cuatro veces

65 salió cuatro veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido haber tenido recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Cartel de sorteos de la Quiniela y Tómbola en un local de apuestas. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Entre los números de la Quiniela que más se repitieron durante la semana, el 007 está asociado al revólver, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 30 representa el sol y el 36 se vincula con un juguete. El 38 corresponde a la doma, mientras que el 57 refiere a un viaje largo y el 59 a la traición.

Por su parte, el 63 significa ganancia, el 07 se asocia con la moneda, el 28 con los celos, el 54 con un balazo y el 65 con un sacerdote.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.