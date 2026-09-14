Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 14 de setiembre: los números más repetidos de la semana pasada
Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado domingo 6 de setiembre y domingo 13 de setiembre de 2026, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada
- 459 salió tres veces
- 930 salió tres veces
- 007 salió dos veces
- 057 salió dos veces
- 136 salió dos veces
- 157 salió dos veces
- 215 salió dos veces
- 238 salió dos veces
- 321 salió dos veces
- 765 salió dos veces
Los números más repetidos de la Tómbola
- 30 salió cinco veces
- 36 salió cinco veces
- 38 salió cinco veces
- 57 salió cinco veces
- 59 salió cinco veces
- 63 salió cinco veces
- 07 salió cuatro veces
- 28 salió cuatro veces
- 54 salió cuatro veces
- 65 salió cuatro veces
Qué significa cada número ganador, según los sueños
Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido haber tenido recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.
Entre los números de la Quiniela que más se repitieron durante la semana, el 007 está asociado al revólver, según la lista de la DNLQ.
En la Tómbola, el 30 representa el sol y el 36 se vincula con un juguete. El 38 corresponde a la doma, mientras que el 57 refiere a un viaje largo y el 59 a la traición.
Por su parte, el 63 significa ganancia, el 07 se asocia con la moneda, el 28 con los celos, el 54 con un balazo y el 65 con un sacerdote.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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