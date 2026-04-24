¿Querés hacer tu carrera en Japón? Lanzan becas totales para uruguayos, con pasajes y estadía

La Embajada de Japón en Uruguay anunció la apertura de la convocatoria 2026 para las becas de grado destinadas a estudiantes uruguayos que deseen cursar su carrera universitaria en el país asiático. Este programa, bajo la órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT). La covocatoria está abierta hasta el viernes 5 de junio de 2026.

Un componente central del programa es el primer año de estudios, dedicado exclusivamente al aprendizaje intensivo del idioma japonés en una institución especializada antes de comenzar la formación académica específica.

La formación tiene una duración prevista de cinco años, que se extienden a siete en los casos de carreras de Medicina, Odontología, Veterinaria o Farmacia.

Requisitos para postularse a becas universitarias en Japón

La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos naturales uruguayos que hayan completado al menos 12 años de educación formal o se encuentren cursando el último año de bachillerato. El inicio de los cursos está previsto para la primera semana de abril de 2027, fecha en la que los beneficiarios deberán instalarse en Japón para comenzar su formación académica.

En cuanto al rango etario, los aspirantes deben haber nacido después del 2 de abril de 2002, lo que sitúa el límite de edad en los 24 años inclusive al 1° de abril de 2027.

Asimismo, existe una restricción de perfil profesional: el personal militar en actividad, así como los empleados civiles que se desempeñen bajo la órbita militar, no están habilitados para participar de este proceso de selección.

Las clases se dictarán íntegramente en japonés. Por este motivo, la Embajada establece como condición fundamental poseer conocimientos del idioma al momento de la postulación. Los candidatos deberán demostrar su capacidad para seguir el ritmo de estudios en una lengua que será el eje de su vida académica y social.

Finalmente, la viabilidad de la beca queda sujeta a un control médico estricto. Los interesados deberán presentar un formulario de salud oficial, firmado por un profesional médico, que certifique la ausencia de condiciones físicas o mentales que puedan interferir con el desarrollo de sus estudios en Japón durante la duración total del programa.

¿Cuánto dura la beca para estudiar en la universidad en Japón?

Según detalla la web de la Embajada de Japón en Uruguay, la beca dura cinco años, desde abril de 2027 hasta marzo de 2032; excepto para los cursos de medicina, odontología y veterinaria o cursos de seis años de farmacia, para los cuales la duración de la beca será de siete años. "Este período incluye un año de preparación previo al ingreso a la universidad dedicado al estudio del idioma japonés, entre otras materias (variable según el área de estudio seleccionada)", especifica.

¿Qué beneficios incluye la beca?

La beca otorgada por el gobierno japonés incluye el traslado hacia y desde Japón, pero no incluye el seguro de viaje ni los gastos en los aeropuertos.

Una vez en Japón, el estudiante uruguayo recibirá un pago mensual de $ 29.000 (117.000 yenes) y tendrá cubiertos los gastos académicos así como los gastos médicos.

Estudiantes universitarios estudiando. Foto: Freepik.

¿Cómo postularse a la beca?

La Embajada de Japón en Uruguay realizará una selección de candidatos preliminares con base en la revisión de documentación, exámenes escritos y una entrevista. Los candidatos preliminares serán recomendados al MEXT y pasarán un nuevo proceso de selección donde se decidirá si finalmente acceden a la beca o no.

Para dar inicio a la postulación será excluyente presentar toda la documentación solicitada en la Embajada del Japón (Bulevar Artigas 953, Montevideo) antes del viernes 5 de junio de 2026, a las 12 hs. Todos los detalles y bases de la convocatoria se pueden consultar a través de esta web.