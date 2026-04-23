Inmigrantes en Uruguay trabajan más horas que los nativos y tienen mayor nivel educativo

Los trabajadores migrantes recientes (llegados en los últimos cinco años a Uruguay) trabajan en promedio tres horas semanales más que los nacidos en el país. Así lo señala un trabajo elaborado por la Unidad Estadística del Trabajo y la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, denominado “Inmigración reciente en Uruguay, 2022-2024”. La jornada semanal promedio de los primeros es de 40,1 horas y la de los segundos de 37,2. La investigación fue presentada este viernes en la cartera.

Los autores del trabajo, Victoria González, Gonzalo Garrido y Victoria Prieto, plantearon que más de la mitad de las personas inmigrantes llegaron al país en los últimos doce años, y una proporción sustantiva lo hizo en el quinquenio 2018–2023. También señalaron que están viniendo inmigrantes más jóvenes, de alto nivel educativo y con un perfil étnico más diversificado, dado que se están radicando más afrodescendientes.

El 50,4% de la población migrante ocupada completó estudios terciarios, en tanto que ese promedio entre la población nativa es de 17,9%.

Los inmigrantes recientes están sobrerepresentados en el comercio y los servicios —allí se desempeñan el 26% de los trabajadores migrantes—, a diferencia del 21,8% de los uruguayos que se desempeñan en esos rubros.

“Hay una inserción bimodal concentrada simultáneamente en servicios de baja calificación (comercio, hotelería, transporte y servicios personales) y en sectores altamente profesionales (informática y comunicaciones)”, planteó Prieto.

Otra transformación reciente relevante es que Brasil, históricamente el segundo origen de los migrantes, fue desplazado por Venezuela y Cuba, y está en cuarto lugar.

El desempleo de las mujeres inmigrantes recientes es ocho puntos superior en promedio al de las uruguayas (18% frente a 10,7%), pero entre los varones extranjeros y locales es prácticamente el mismo: fue en promedio de 7,4% entre los uruguayos y de 7,2% en el caso de los inmigrantes. De todas formas, se ha notado que el porcentaje de desempleadas dominicanas es bastante inferior al promedio femenino general.

Entre enero de 2017 y enero de 2026 los puestos de trabajo correspondientes a inmigrantes cotizantes al Banco de Previsión Social (BPS) pasaron de 51.115 a 104.174 y su participación relativa en el total pasó de 3,5% a 6,5%, informó, por su parte, su presidenta, Jimena Pardo. Eran el 7,1% de los hombres (57.834) y el 5,9% mujeres (46.340). Los trabajadores migrantes, en tanto, tienen una edad promedio de 40,5 años, por debajo de la de los uruguayos con 41,29 años.

En enero de este año cuatro países concentraban el 90,9% de los orígenes de inmigrantes cotizantes: Argentina (38,4%), Cuba (25,7%), Venezuela (16%) y Brasil (10,8%). El 86,2% de estos se concentraban en tres departamentos: Montevideo (67,3%), Maldonado (10,1%) y Canelones (8,9%). Los hombres predominan en la población trabajadora migrante, informó Pardo, siendo el 55,5%.

El 77,8% de los trabajadores migrantes se desempeñaba en enero pasado en condición de dependencia como asalariados. El porcentaje llegaba a 81,6% entre las mujeres y era de 74,7% entre los hombres.