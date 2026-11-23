Con el objetivo de brindar una primera experiencia laboral formal a cientos de jóvenes en Uruguay, el gobierno habilitó cupos para el programa Yo Estudio y Trabajo, y los interesados en recibir una beca laboral tienen tiempo hasta este miércoles 25 de noviembre para inscribirse.

Este año, se pusieron a disposición más de 700 cupos repartidos en más de 60 ciudades del país. La repartición de esos cupos se organizará de la siguiente manera: 50 % para mujeres jóvenes, 13,5 % para jóvenes pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, 8 % para jóvenes afrodescendientes, 4 % para jóvenes en situación de discapacidad, 2 % para jóvenes trans y 1 % para mujeres jóvenes víctimas de violencia basada en género.

Los becarios podrán desempeñarse realizando trabajos como tareas de apoyo administrativas (registro de datos en oficina o vía pública, fotocopiado/escaneo, atención presencial,control, registro, distribución y archivo) u operativas como cadetería interna/externa, logística, o empaque.

¿Quiénes pueden anotarse para el programa Yo Estudio y Trabajo?

El programa estatal de becas laborales amplió este año la edad de postulación para que Yo Estudio y Trabajo alcance también a jóvenes mayores que todavía no tengan experiencia laboral. Desde la implementación de ese cambio, se pueden inscribir jóvenes de entre 15 y 24 años que cumplan ciertos requisitos:

Estar inscripto o cursando un programa de educación formal (liceo, UTU, Universidad, etc.) o no formal (en instituciones registradas y habilitadas por MEC, ANEP o Inefop, con una carga horaria mínima de 240 horas en total).

No haber trabajado formalmente por un período mayor a 89 días continuos o, si se trata de períodos discontinuos no podrá ser mayor a 89 días en un período de dos años.

Contar con cédula de identidad vigente.

Para ampararse en la cuota dirigida a personas trans, deberá presentar constancia de haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.

Si el joven sale sorteado por cuota discapacidad, deberá presentar la constancia de estar inscripto en algunos de los siguientes organismos: Registro Nacional de Personas con Discapacidad del MIDES, realizando el trámite exclusivamente vía web, ingresando al este enlace, percibir una prestación económica por algún tipo de discapacidad de parte del Banco de Previsión Social (BPS), o tener aprobados beneficios en el transporte público a través de la Intendencia de Montevideo y el Sistema de Transporte Metropolitano.

La iniciativa no solo tiene la finalidad de brindar experiencia de trabajo a la población comprendida, sino también asegurar la continuidad de sus estudios mientras los jóvenes adquieren cualificaciones transversales para el mercado laboral.

Documentos en un trabajo administrativo. Foto: Canva.

Una vez finalizado el período de inscripciones el próximo 25 de noviembre, se realizará un sorteo el martes 1° de diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El mismo se transmitirá en vivo por YouTube.

Remuneración por trabajar bajo este programa

El sueldo mensual a percibir por parte de los participantes será de 4 BPC ($ 27.456 a valores de enero 2026) por 30 horas semanales. Quienes desarrollen sus tareas por 20 horas semanales, tendrán una retribución prorrateada de 2,67 BPC.

Sin embargo, las personas que tengan hijos menores de cuatro años a cargo o mujeres embarazadas tendrán una paga de 4 BPC por 20 horas por semana.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Cómo postularse

Hasta el 25 de noviembre, quienes estén interesados y reúnan los requisitos necesarios se pueden postular a través de este enlace.

Se puede acceder a las bases y condiciones del programa a través de este enlace.