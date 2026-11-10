OPP abrió un llamado laboral por un sueldo de $77.055 y 40 horas semanales: plazos y requisitos

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dependiente de Presidencia de la República, abrió un llamado laboral para contratar un técnico en gestión administrativa de proyectos, con honorarios mensuales de $77.055 más IVA.

El vínculo será mediante un contrato de arrendamiento de servicios por 12 meses, con una carga horaria de 40 horas semanales. El plazo de inscripción se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre.

El puesto se enmarca en el Área de Descentralización de la OPP, integrada por las divisiones de Infraestructura, Cohesión Social, Fortalecimiento Institucional y la Oficina de Gestión de Proyectos. Las bases del llamado explican que el consultor seleccionado asesorará desde su especialidad, apoyará en tareas administrativas y aportará una mirada técnica desde la perspectiva de la gestión de proyectos. Del proceso surgirá además una lista de prelación válida por tres años.

Hombre realizando un trabajo administrativo. Foto: Canva

Tareas del técnico administrativo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Entre las principales actividades previstas en los términos de referencia del llamado se destacan:

Colaborar con la logística, el resguardo y el archivo de la documentación vinculada al área de descentralización y sus programas.

Crear y hacer seguimiento de los expedientes electrónicos a través del sistema APIA Documentum y en formato físico si corresponde.

Apoyar el registro administrativo de los proyectos en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP).

Gestionar las comunicaciones internas y externas de la unidad por correo electrónico, correo físico y atención telefónica.

Brindar apoyo administrativo y logístico en reuniones, incluyendo actas, agenda y convocatorias.

Elaborar informes técnicos periódicos sobre los cometidos de la unidad.

El detalle completo de las tareas figura en las bases publicadas en el portal Uruguay Concursa.

Hombre realizando anotaciones mediante un trabajo administrativo. Foto: Canva

Requisitos para postularse al cargo de técnico en la OPP

Los requisitos excluyentes son dos:

Título de técnico en administración expedido por la Universidad de la República ( Udelar ) o por instituciones terciarias reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura .

( ) o por instituciones terciarias reconocidas por el . Cinco años de experiencia general en tareas administrativas.

Entre los méritos valorados (no excluyentes) se incluyen el dominio fluido de planillas electrónicas y procesadores de texto, cursos vinculados a la gestión de proyectos y otros cursos relacionados con el llamado de 20 horas o más.

En experiencia se puntúa haber trabajado más de cinco años en tareas administrativas, la trayectoria en el ámbito público, la participación en proyectos con organismos multilaterales (BID, CAF, Banco Mundial) y las tareas contables, presupuestales, financieras o de auditoría.

La selección se define con una grilla de 100 puntos: hasta 20 por formación, hasta 70 por experiencia y hasta 10 por la entrevista personal, a la que se convocará a los diez postulantes con mejores puntajes. Quien resulte contratado deberá contar con empresa unipersonal activa, certificados vigentes y estar activo en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Persona buscando documentos de papel dentro de un archivador portátil. Foto: Canva.

Cómo postularse al llamado laboral de la OPP

Los interesados deben enviar su currículum, copia del título y la constancia que acredite la experiencia laboral excluyente al correo seleccionconsultores@opp.gub.uy , indicando en el asunto la referencia "Técnico administrativo para Gestión de Proyectos". En el CV hay que incluir número de cédula de identidad, correo electrónico y teléfono de contacto.

La documentación que acredita los méritos no excluyentes se solicitará recién en la instancia de entrevista.

El período de inscripción va hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, inclusive. Las comunicaciones se realizarán al correo declarado en la postulación. Para más información, consultar las bases del llamado en el portal Uruguay Concursa .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.