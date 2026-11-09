UTEC abrió un llamado laboral por $178.998 y 40 horas semanales: plazo hasta el 18 de noviembre

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de responsable de seguridad de la información en el Consejo Directivo Central, con una remuneración de $178.998 nominales por 40 horas semanales. La inscripción está abierta desde el 3 de noviembre y cierra el miércoles 18 de noviembre a las 23:59.

El cargo es presencial y debe desempeñarse en alguna de las sedes de UTEC en Fray Bentos, Paysandú, Rivera, Durazno o Minas. Quien resulte seleccionado deberá radicarse en esas ciudades o en localidades cercanas, entendidas como aquellas que impliquen un traslado en torno a los 70 kilómetros. No se consideran localidades cercanas las ubicadas dentro del departamento de Montevideo.

Se trata de un puesto único. Para los candidatos externos, el contrato es interino por 12 meses, con los primeros tres meses a prueba, y es renovable según el cumplimiento de los objetivos del puesto, con posibilidad de presupuestación una vez cumplidos los requisitos.

Tareas y funciones del cargo de seguridad de la información en UTEC

El propósito del puesto es liderar, planificar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y asegurar la adopción del Marco de Ciberseguridad de Agesic, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional. El cargo depende técnica y administrativamente de Secretaría General.

Entre las principales tareas previstas en las bases del llamado figuran:

Definir y actualizar políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información.

Identificar y valorar los activos de información y proponer controles.

Oficiar de referente y nexo entre UTEC y el CERTuy.

Identificar, analizar y evaluar riesgos y dar seguimiento a planes de tratamiento.

Desarrollar y gestionar el procedimiento de incidentes de seguridad de la información.

Diseñar planes de concientización y capacitación para funcionarios, docentes y estudiantes.

Participar en auditorías internas y externas y definir indicadores (KPIs) de desempeño.

Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). Foto: UTEC.

Requisitos para postularse al llamado laboral de UTEC

Formación académica:

Título universitario expedido, registrado o revalidado por las autoridades competentes, correspondiente a planes de estudio de no menos de cuatro años en áreas vinculadas a tecnología de la información y comunicaciones.

en áreas vinculadas a tecnología de la información y comunicaciones. Se valorará formación de posgrado (especialización o maestría) en seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad informática o gestión de riesgo.

Experiencia:

Acreditar al menos cinco años realizando tareas similares a las del llamado.

realizando tareas similares a las del llamado. Se valorará experiencia en ámbitos de la enseñanza públicos y/o privados.

Conocimientos específicos:

Normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002.

Certificaciones como CISM (Isaca), Cissp o Crisc.

Conocimiento de normativa pública e inglés a nivel intermedio.

Entre las condiciones de ingreso se exige poseer ciudadanía natural o legal —en este último caso, obtenida al menos tres años antes del cierre de inscripciones—no ocupar, al momento de la contratación, otro cargo público remunerado, salvo los que admitan acumulación en virtud de una norma jurídica expresa, y no registrar destituciones previas del Estado. También se valorará la radicación en el interior del país.

Uno de los salones de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) dentro del Instituto Tecnológico Regional Norte (ITR Norte). Foto: UTEC.

Cómo postularse al puesto de responsable de seguridad de la información

Los interesados deben inscribirse completando su CV y adjuntando la documentación requerida en la sección Capital Humano del sitio web de UTEC , en la publicación con referencia DGO 5/26 . El plazo vence el 18 de noviembre de 2026 a las 23:59.

Además de los antecedentes, la postulación exige presentar un documento adicional de hasta cuatro carillas con una reflexión sobre la importancia estratégica de la seguridad de la información para UTEC y cómo puede potenciar su misión institucional. Ese archivo debe cargarse como adjunto en el formulario.

El proceso incluye cuatro etapas eliminatorias: preselección, estudio de méritos, entrevista con el tribunal y evaluación psicolaboral; para integrar el orden de prelación hay que sumar al menos 60 puntos.

Las consultas se reciben en capitalhumano@utec.edu.uy y el llamado está publicado en el portal Uruguay Concursa . Para más información, consultar las bases del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.