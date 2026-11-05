MTSS abre llamado laboral para cubrir cuatro cargos por un sueldo de $ 67.417: no exige experiencia previa

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un llamado laboral para cuatro abogados que se desempeñarán en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), con una remuneración de $67.417 nominales a valores de enero de 2026 por 40 horas semanales efectivas de labor.

Se trata de un concurso público y abierto de oposición y méritos, en régimen de provisoriato: la designación inicial es por 12 meses y, cumplido ese plazo y previa evaluación, la persona queda designada de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente, según el artículo 5 de la ley 19.996.

Una de las cuatro plazas está reservada para personas que se autodefinan afrodescendientes, en cumplimiento del artículo 4 de la ley 19.122. El lugar habitual de trabajo son las oficinas de Dinatra, en 25 de Mayo 737 y/o Juncal 1511, en Montevideo, de lunes a viernes.

Tareas del cargo de abogado en la Dinatra

El propósito del puesto es mediar en conflictos de trabajo individuales y colectivos para prevenir y conciliar de acuerdo con la normativa vigente y los principios y derechos fundamentales del trabajo, además de asesorar en materia jurídica de derecho laboral.

Entre las principales actividades previstas figuran:



Gestionar audiencias de conciliación entre las partes de la relación individual de trabajo, mediando para alcanzar acuerdos salariales y laborales.

Dictaminar sobre reclamaciones y peticiones, interpretando e integrando el derecho y proponiendo las soluciones más adecuadas para cada caso.

Asesorar técnicamente y atender solicitudes de información, elaborando reportes e informes e interactuando con actores internos y externos.

Gestionar los sistemas de información para mantener actualizados los registros administrativos y generar datos para la toma de decisiones y eventuales auditorías.

Realizar otras acciones encomendadas relativas al puesto.

El perfil establece niveles de exigencia medios en responsabilidad, autonomía y complejidad, y alta confidencialidad. También se valoran competencias transversales como orientación a resultados, orientación a la ciudadanía, adaptación al cambio, aprendizaje continuo y trabajo en equipo.

Profesional firmando un documento sobre una mesa. Foto: Canva.

Requisitos para postularse al concurso de abogado en el MTSS

El requisito excluyente de formación es contar con título de abogado o doctor en derecho y ciencias sociales expedido por la Universidad de la República (Udelar) o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, habilitado por la Suprema Corte de Justicia. No se exige experiencia previa como condición excluyente.

Quienes se inscriban al amparo de la cuota para personas afrodescendientes deben completar y firmar el Formulario de Declaración Jurada publicado en el portal del llamado, que se adjunta a la documentación cuando lo indique el Tribunal.

Entre los méritos a valorar, las bases incluyen maestrías y especializaciones en derecho laboral o mediación laboral, cursos sobre negociación y mediación, publicaciones y seminarios vinculados a las tareas, conocimientos informáticos acreditados, formación en competencias transversales y cursos sobre perspectiva de género, equidad y diversidad sexual. En experiencia se pondera la igual o superior a seis meses en actividades relacionadas, en el ámbito público o privado.

A esto se suman los requisitos generales:



Documento de identidad vigente.

Ser ciudadano natural o legal.

Tener 18 años o más al cierre de la postulación.

Acreditar el voto del último acto electoral obligatorio.

Presentar el control en salud vigente al momento de la designación inicial.

El Colegio de Abogados subrayó que la abogacía es "un servicio hacia las personas". Foto: Canva

Cómo postularse al llamado laboral del MTSS en Uruguay Concursa

La inscripción se realiza completando el formulario del llamado en el portal Uruguay Concursa, donde el aspirante debe registrarse previamente como usuario. La información cargada tiene carácter de declaración jurada y, al finalizar, el postulante obtiene un certificado electrónico con un número identificatorio que garantiza el anonimato en las comunicaciones.

El período de postulación se encuentra habilitado hasta el martes 17 de noviembre de 2026 y los requisitos deben cumplirse a la fecha de cierre. El proceso de selección incluye preselección, prueba de oposición (60 puntos), méritos y antecedentes (25 puntos) y entrevista con el Tribunal (15 puntos). Ingresan al orden de prelación quienes alcancen o superen los 70 puntos, lista que tendrá vigencia por 18 meses.

Todas las notificaciones y convocatorias se publican en Uruguay Concursa, por lo que es responsabilidad de los postulantes mantenerse informados.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.