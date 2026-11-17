La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), dependiente de la Presidencia de la República, abrió un llamado laboral para contratar a un consultor junior en ciberseguridad, con una remuneración de $ 40.000 más IVA mensuales por una carga horaria de 20 horas semanales. El lugar de destino es Montevideo y el contrato corresponde al nivel técnico no profesional.

La consultoría se enmarca en el proyecto URU/25/009 "Apoyo a la implementación de la Estrategia Agesic 2025-2030", dentro del producto "Entorno digital seguro y resiliente" y, en particular, de la actividad orientada a promover la participación de mujeres en la ciberseguridad.

Tareas del consultor junior en ciberseguridad en Agesic

La adopción del Marco de Ciberseguridad de Agesic dejó de ser una recomendación técnica para transformarse en una exigencia legal. Foto: Gettyimages

Quien resulte seleccionado deberá apoyar a la división de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información, del área de Seguridad de la Información, en el desarrollo de los planes y proyectos asignados. Entre las actividades previstas figuran:

Colaborar en el desarrollo e implementación de planes para la mejora de la seguridad de la información , tanto en Agesic como en distintos organismos del Estado.

, tanto en como en distintos organismos del Estado. Apoyar en la implantación, análisis y monitoreo del Marco de Ciberseguridad en organismos estatales.

en organismos estatales. Elaborar guías de referencia, manuales e informes vinculados a seguridad de la información .

. Apoyar los distintos proyectos de la agencia en materia de ciberseguridad.

La supervisión estará a cargo de la división de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información, en el área de Seguridad de la Información.

Requisitos para postularse a la oferta laboral en ciberseguridad

El requisito excluyente de formación es ser estudiante o recién egresado de carreras técnicas o universitarias relacionadas a Tecnologías de la Información, Ciberseguridad o Ciencias Económicas.

Además, se valorarán conocimientos en:

Gestión de la seguridad de la información y/o ciberseguridad basada en estándares, especialmente el Marco de Ciberseguridad de Uruguay.

y/o basada en estándares, especialmente el Marco de Ciberseguridad de Uruguay. Gestión de riesgos de seguridad de la información .

. Manejo de idioma inglés.

Decretos 275/025 y 66/025.

También se tendrá en cuenta la experiencia laboral en Tecnologías de la Información, Seguridad de la Información y/o Ciberseguridad, auditorías y análisis y gestión de riesgos. Entre las competencias clave se mencionan el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, la organización y planificación, la orientación a resultados, la proactividad y el buen relacionamiento interpersonal.

Más detalles del llamado laboral de Agesic

El consultor o la consultora debe ser ciudadano uruguayo, natural o legal, o extranjero residente con domicilio constituido en el país durante todo el tiempo que requieran las tareas del contrato.

No podrá tener vínculos laborales, de obra o de servicios simultáneos que impidan la dedicación requerida o que generen conflicto de intereses, ni un contrato de arrendamiento de obra o servicios vigente con el PNUD que se superponga en el tiempo, salvo que ambos sean de dedicación parcial.

Tampoco podrá ser funcionario del Estado, gobiernos departamentales, entes y servicios descentralizados bajo cualquier modalidad, excepto que el vínculo refiera exclusivamente a la docencia en la enseñanza pública. Se excluye, además, a padres, madres, hijos o hermanos del coordinador del proyecto o de una persona con contrato vigente dentro del mismo proyecto.

Cómo postularse al cargo en ciberseguridad de Agesic

Los interesados deben enviar su currículum al correo postulaciones@agesic.gub.uy, indicando el nombre del cargo al que se postulan. El plazo vence el 27 de noviembre de 2026 a las 17 horas.

Las consultas se reciben por la misma vía de correo electrónico, ya que el llamado no dispone de atención telefónica. Para más información, consultar las bases del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.