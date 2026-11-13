Ministerio de Trabajo abre llamado laboral con sueldo de $ 67.417: no se exige experiencia previa

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de abogado/a en la Dirección General de Secretaría, con una remuneración de $ 67.417 nominales, a valores de enero de 2026, por 40 horas semanales efectivas de labor.

Se trata de un concurso de oposición y méritos, con una designación inicial de 12 meses en carácter provisorio y, cumplido ese plazo y previa evaluación, la persona seleccionada queda designada de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente.

El llamado abarca un solo cargo a ocupar, se encuadra en el escalafón A, también conocido como personal profesional universitario, y el lugar habitual de desempeño es las oficinas del MTSS en el departamento de Montevideo.

Tareas del cargo de abogado en el Ministerio de Trabajo

El propósito del puesto es brindar asesoramiento jurídico-contencioso y garantizar la correcta aplicación de la normativa, procesos y protocolos vigentes. Entre las principales actividades previstas en las bases figuran:

Asesorar jurídicamente a jerarcas y a otros actores internos o externos en los asuntos que se requiera.

Elaborar, gestionar, analizar y controlar escritos, proyectos de ley, decretos, resoluciones, convenios y otros instrumentos jurídicos.

Dictaminar mediante análisis técnicos en materia de normativa, sumarios, avales e investigaciones administrativas.

Proponer estrategias de defensa ante litigios o reclamaciones y tramitar causas.

Representar y patrocinar al Inciso en procedimientos judiciales de cualquier naturaleza.

Instruir sumarios e investigaciones administrativas y mantener actualizados los registros en los sistemas de información.

Abogado firmando un contrato Foto: Canva

Tareas del cargo de abogado en el Ministerio de Trabajo

El propósito del puesto es brindar asesoramiento jurídico-contencioso y garantizar la correcta aplicación de la normativa, procesos y protocolos vigentes. Entre las principales actividades previstas en las bases figuran:



Asesorar jurídicamente a jerarcas y a otros actores internos o externos en los asuntos que se requiera.

Elaborar, gestionar, analizar y controlar escritos, proyectos de ley, decretos, resoluciones, convenios y otros instrumentos jurídicos.

Dictaminar mediante análisis técnicos en materia de normativa, sumarios, avales e investigaciones administrativas.

Proponer estrategias de defensa ante litigios o reclamaciones y tramitar causas.

Representar y patrocinar al Inciso en procedimientos judiciales de cualquier naturaleza.

Instruir sumarios e investigaciones administrativas y mantener actualizados los registros en los sistemas de información.

Requisitos para postularse al concurso del MTSS

El requisito excluyente de formación es contar con título de abogado/a o doctor/a en derecho y ciencias sociales, expedido por la Universidad de la República o equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, y estar habilitado por la Suprema Corte de Justicia (jura ante la Suprema Corte). No se exige experiencia previa.

Entre los méritos a valorar se tendrán en cuenta:



Maestrías y especializaciones en derecho constitucional, procesal, administrativo y laboral.

Posgrados, diplomas, cursos, talleres, seminarios o congresos vinculados a las tareas del puesto.

Conocimientos de herramientas informáticas.

Experiencia superior a un año de ejercicio de la profesión, liberal o subordinada.

Experiencia relacionada con las principales actividades descritas, debidamente documentada.

Actividad docente en derecho constitucional, administrativo o laboral y publicaciones o trabajos de investigación relacionados con el cargo.

Además, rigen los requisitos generales: documento de identidad vigente, ser ciudadano natural o legal, tener 18 años o más al cierre de la postulación, acreditar el voto del último acto electoral obligatorio y presentar el Control en Salud vigente al momento de la designación inicial.

Peatones caminando frente al edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Cómo postularse al llamado laboral del Ministerio de Trabajo

La inscripción se realiza completando el formulario del llamado en el portal Uruguay Concursa , donde el interesado debe estar registrado como usuario. El período de postulación se encuentra abierto hasta el lunes 23 de noviembre de 2026.

El proceso de selección incluye instalación del tribunal, verificación de requisitos excluyentes, prueba de oposición (hasta 60 puntos), evaluación de méritos y antecedentes (hasta 25 puntos), entrevista personal (hasta 15 puntos) y fallo final.

Aprobarán quienes alcancen o superen los 70 puntos, y la lista de prelación tendrá una vigencia de 18 meses desde la resolución de homologación. Para más información, consultar las bases del llamado .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.