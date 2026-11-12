Inefop abrió un llamado laboral que ofrece un sueldo de $ 114.860 por 30 horas semanales: bases y requisitos
El cargo se ofrece bajo un régimen de arrendamiento de servicios de 12 meses con posibilidad a renovarse. Se aceptan postulaciones hasta el 11 de diciembre.
El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) abrió un llamado laboral para llenar un cargo de consultor del programa Becas Butiá. La convocatoria está dirigida a profesionales dispuestos a trabajar en una consultoría individual a término dentro del equipo interinstitucional de gestión de la secretaría técnica de Becas Butiá.
La contratación tiene una duración estipulada de 12 meses con la posibilidad de renovación, si así se requiere, dependiendo del avance del programa de becas y el desempeño del consultor.
Para este puesto de trabajo ofrecido, Inefop contempla un sueldo de $ 114.860 por mes (más IVA) por 30 horas semanales de labor en una modalidad presencial.
Actividades relacionadas al desarrollo de la consultoría
Inefop abrió la convocatoria con el objetivo de procesar información, generando insumos y reportes de seguimiento acorde con la planificación de la secretaría técnica del programa, según las bases del llamado:
- Apoyar técnicamente la implementación, seguimiento y mejora de los procesos vinculados a la gestión de las Becas Butiá.
- Participar en la generación de insumos técnicos, reportes periódicos e informes de seguimiento que permitan informar a Inefop, dependiendo de la demanda.
- Procesar, analizar y sistematizar información proveniente de bases de datos, registros administrativos, encuestas, censos u otras fuentes importantes para el seguimiento del programa.
- Apoyar la articulación técnica con ANEP, MEC y demás instituciones vinculadas, para fortalecer la permanencia, trayectoria y egreso de estudiantes de educación media superior.
- Participar en reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación que sean convocadas por la secretaría nacional de becas u otros espacios institucionales relacionados.
- Elaborar documentos técnicos, presentaciones e informes que contribuyan a la toma de decisiones y al seguimiento del programa.
- Colaborar en actividades de apoyo programático vinculadas a la gestión de becas.
- Mantener actualizada, ordenada y disponible la información necesaria para el seguimiento de las becas financiadas por Inefop.
Requisitos a considerar para los candidatos
El organismo busca un consultor con un perfil que reúna una serie de características deseadas:
- Egresado terciario o universitario en carreras vinculadas al área social o educativa
- Experiencia acreditada en análisis de datos
- Capacidad para la expresión escrita, redacción de reportes y presentaciones
- Capacidad de trabajo en equipo y adecuación horaria a la tarea
También se valora en el proceso de selección que el candidato tenga posgrados vinculados a evaluación de políticas públicas, conocimiento de Python y SQL, conocimiento y experiencia con reportes automáticos (Rmarkdown), conocimiento de visualización de datos y experiencia o interés por trabajos vinculados al área social.
Cómo postularse para este cargo
El plazo para inscribirse finaliza el viernes 11 de diciembre a las 23:59 horas. El 30 de noviembre (11:00 horas) se realizará un espacio de consultas para todos los interesados a través de la plataforma Microsoft Teams.
Al momento de la postulación, cada aspirante deberá presentar su currículum vitae (CV) con la información completa de su formación académica y experiencia profesional vinculadas al perfil del llamado.
Se pueden ver las bases a través de este enlace. Toda consulta que tengan los postulantes después del 30 de noviembre deberán remitirse al correo electrónico servicios@inefop.org.uy.
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