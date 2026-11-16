Ministerio del Interior abrió llamado laboral para contratar 1.000 policías en Montevideo: sueldo de $ 63.927

El Ministerio del Interior acepta postulaciones a partir de este lunes 16 de noviembre para el llamado laboral en el que busca llenar hasta 1.000 vacantes para policías en Montevideo y la zona metropolitana. Se elaborará una lista de prelación para esta convocatoria.

Se trata de un concurso público y abierto para cargos de agente o agente eventual correspondientes al escalafón policial, subescalafón ejecutivo, según la comunicación oficial divulgada por el gobierno. Los efectivos se desempeñarán en los departamentos de Montevideo, San José y Canelones, de acuerdo a las necesidades del servicio.

Los puestos ofrecidos tienen un sueldo nominal mensual de $ 63.927, incluyendo presentismo y compromiso a gestión. No obstante, las bases del llamado detallan que durante el proceso de capacitación y formación, los alumnos percibirán un monto mensual correspondiente al salario mínimo ($ 25.383 a valores de julio de 2026).

Los egresados desarrollarán sus tareas en un régimen de 48 horas semanales.

Efectivos de la Policía de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

Requisitos mencionados en el llamado

Para ser contratados, los postulantes deben cumplir con el requisito de ser ciudadanos naturales o legales con más de cinco años de ejercicio. Además, se pide que tengan entre 18 y 35 años al cierre del período de inscripción, cuenten con cédula de identidad vigente y credencial cívica, y acrediten buena conducta y aptitud física y médica.

Los requisitos también estipulan que será necesario tener aprobado el primer ciclo de Enseñanza Secundaria o su equivalente en UTU al momento del vencimiento de las inscripciones.

Cómo inscribirse al llamado del Ministerio del Interior

El proceso de inscripción abrió este lunes 16 de noviembre y habrá tiempo para anotarse hasta el 13 de diciembre de 2026 inclusive. Para postularse, las personas interesadas deberán llenar el formulario que se encuentra en la página web del Ministerio del Interior.

El proceso de inscripción para este llamado se debe realizar en línea. Foto: Canva.

Una vez que se complete la información que se solicita y se envíe la postulación, se enviará una constancia de inscripción a la casilla de correo electrónico del postulante. A partir de ese momento, las personas inscriptas deberán estar pendientes a toda comunicación que se les envíe desde el Ministerio del Interior.

Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a dnep-denaci.inscripciones@minterior.gub.uy o llamar a los números telefónicos 2030 3206 o 2030 3207.