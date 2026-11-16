Tesla en Uruguay: busca conductores para entrenar su sistema de conducción autónoma supervisada

La empresa Tesla comienza a afianzarse en el mercado uruguayo después de desembarcar en el país este año, y ahora comienza a interesarse en su fuerza laboral. En este marco, el gigante tecnológico estadounidense abrió una convocatoria en Canelones en busca de un operador de seguridad para calibrar su sistema de conducción autónoma supervisada (FSD, por sus siglas en inglés).

Lo que necesita la automotriz liderada por Elon Musk es una persona responsable de conducir vehículos de ingeniería durante largos períodos y realizar viajes compartidos con pasajeros. Todo es parte de un proceso de recopilación dinámica de datos de audio e imágenes mediante cámaras que la compañía lleva adelante para probar y entrenar sus sistemas.

Qué actividades realizará el operador de seguridad

La oferta laboral de Tesla detalla en su convocatoria las siguientes tareas a desarrollar:



Supervisar las operaciones diarias de los servicios de transporte mediante aplicaciones, incluyendo la gestión de conductores y pasajeros.

Conducir un vehículo de ingeniería durante jornadas prolongadas , dentro de una zona asignada, para recopilar datos. La conducción será de entre seis y ocho horas diarias.

, dentro de una zona asignada, para recopilar datos. La conducción será de entre seis y ocho horas diarias. Iniciar y detener los dispositivos de grabación , así como realizar tareas básicas de diagnóstico y resolución de problemas de equipos y software cuando sea necesario.

, así como realizar tareas básicas de diagnóstico y resolución de problemas de equipos y software cuando sea necesario. Analizar e informar sobre la calidad de los datos recopilados durante cada turno.

Brindar comentarios y proponer mejoras en los procesos para optimizar la recopilación de datos.

Elaborar informes diarios detallados sobre los recorridos, registrando observaciones, inconvenientes y situaciones relevantes.

Verificar que el vehículo se encuentre en condiciones seguras y operativas antes de comenzar cada turno.

Volante de un vehículo de Tesla. Foto: Hector Retamal/AFP.

Requisitos para postularse al trabajo en Tesla

Contar con una libreta de conducir vigente y un mínimo de tres años de experiencia al volante.

y un mínimo de tres años de experiencia al volante. Contar con buenas habilidades de comunicación oral y escrita, tanto en inglés como en español .

como en . Tener facilidad para manejar herramientas tecnológicas y experiencia utilizando sistemas de recopilación de datos y resolviendo problemas técnicos. Se requieren conocimientos avanzados de informática, especialmente del paquete Microsoft Office.

y experiencia utilizando sistemas de recopilación de datos y resolviendo problemas técnicos. Se requieren conocimientos avanzados de informática, especialmente del paquete Microsoft Office. Se valorará tener conocimientos o experiencia con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y sistemas de conducción autónoma (ADS).

Es habitual que el puesto requiera realizar horas extra, aunque estas no están garantizadas.

Se trata de un puesto considerado sensible desde el punto de vista de la seguridad, por lo que está sujeto a controles de detección de drogas.

El anuncio además indica que este es un puesto que requiere "mucha flexibilidad, gran atención a los detalles, excelentes habilidades de conducción y capacidad para desenvolverse en un entorno de trabajo dinámico y de ritmo acelerado".

Los aspirantes seleccionados deberán tener disponibilidad para viajar a diversos destinos dentro del país cuando sea necesario, por lo que se necesita contar con flexibilidad horaria, incluyendo la posibilidad de trabajar durante el fin de semana. Este puesto requiere que se trabaja en turnos de mañana, tarde o noche.

Modelo 3 de Tesla. Foto: Tesla.

Dónde aplicar para trabajar en Tesla

Para inscribirse a este cargo, se necesita llenar un formulario de solicitud de empleo en la página web de Tesla. Se necesita llenar el nombre, número de teléfono y país/región de residencia. También se deberá adjuntar un currículum con datos laborales del candidato que sean relevantes para el puesto ofrecido.