Sin volante y sin pedal de freno: el taxi autónomo de Tesla sale a las calles en Estados Unidos

Tesla pisa el acelerador en su apuesta por los robotaxis. Este mes, la compañía lanzó un plan piloto de viajes de pago en el Cybercab, un auto sin volante diseñado para transportar pasajeros sin intervención humana directa. En paralelo, publicó en su sitio web un formulario para interesados en comprar el modelo para flotas, lo que implica que los primeros clientes podrían ser empresas capaces de proporcionar mantenimiento y soporte.

Tesla anunció en julio que había comenzado la producción del vehículo en su fábrica de Austin, Texas. Sin embargo, es probable que no esté disponible para el público en general hasta dentro de un tiempo. Hoy carece de los controles operados por humanos presentes en otros automóviles y sería difícil o imposible para los particulares conducirlo legalmente en Estados Unidos.

A principios de setiembre, Tesla anunció en su sitio web que se podría solicitar el Cybercab y usarlo para hacer mandados, ir al trabajo y mucho más. La compañía indicó que, además de dos pasajeros, el modelo tendría espacio para equipaje y distintos artículos.

El Cybercab materializa la antigua ambición del CEO de Tesla, Elon Musk, de crear autos 100% autónomos. El valor bursátil de la compañía, de US$ 1,5 billones, la convierte en la empresa automovilística más valiosa del mundo con diferencia. Su valoración se basa en la idea de que dominará el futuro mercado de esta tecnología.

Sin embargo, las acciones de Tesla han caído casi un 20% este año, ya que algunos inversores han comenzado a dudar de que la firma pueda competir con Waymo, una filial de Alphabet, la empresa matriz de Google. Waymo ya cuenta con 4.000 vehículos autónomos que ofrecen viajes de pago en 14 ciudades de Estados Unidos.

Tesla presentó el diseño del Cybercab hace casi dos años, afirmando entonces que se vendería por menos de US$ 30.000. Es el primer modelo de pasajeros completamente nuevo de Tesla desde el Cybertruck de 2023.

Camino con curvas

El Cybercab será un pilar para el servicio de robotaxis que Tesla ya opera en seis ciudades de EE.UU., incluidas Dallas, Houston y Miami. La mayoría de los estados exigen una autorización especial para operar vehículos sin volante ni pedales de freno, si es que los permiten.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados del estado, la compañía está autorizada a operar 314 vehículos en Texas que ofrecen viajes pagados sin conductor. La mayoría de ellos son el Model Y, pero la flota incluye 45 Cybercabs. No está claro cuántos de los 314 vehículos funcionan como taxis.

Model Y de Tesla.

Los propietarios de vehículos Tesla, como el Model Y, ya pueden adquirir un software que la compañía denomina Conducción Autónoma Total (Supervisada) por US$ 99 al mes. Esta tecnología permite que los autos de la marca se conduzcan prácticamente solos hasta su destino. Sin embargo, la herramienta no es perfecta, por lo que los conductores deben estar preparados para intervenir si el software comete un error.

La flota de vehículos autónomos de Tesla en Texas es más pequeña que la de Waymo, que cuenta con más de 700 coches en el estado, y que la de Avride, que opera 344 autos Hyundai Ioniq 5.

Al igual que Waymo y otros operadores de taxis autónomos, los vehículos de Tesla no se conducen completamente solos. Son supervisados por operarios en un centro de control que pueden intervenir si el software falla.

Los viajes de taxis autónomos se regulan principalmente a nivel estatal. Texas tenía muy pocas restricciones para este tipo de servicios hasta este año, cuando comenzó a exigir a las empresas que obtuvieran permiso del Departamento de Vehículos Motorizados del estado.

La policía y otros servicios en Austin y otras ciudades se han quejado de que los robotaxis no reconocen las señales manuales e interfieren con su trabajo.

En base a The New York Times