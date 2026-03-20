Inumet emitió un aviso por tormentas fuertes y severas: cuándo empieza y qué zonas serán las más afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población por "tormentas fuertes y puntualmente severas" que se registrarán a partir de la madrugada del sábado 21 de marzo.

En un comunicado, Meteorología señaló que "a partir de la madrugada del sábado 21, se espera una desmejora en las condiciones del tiempo desde el litoral oeste con tormentas fuertes (algunas puntualmente severas) y precipitaciones copiosas".

"Estos fenómenos se extenderán al resto del país durante la mañana, con tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes", indicó Inumet.

Los mayores acumulados de lluvia que se prevén son:

Litoral oeste: entre 60 - 100 mm en 6 horas.

Centro: entre 40 - 60 mm en 6 horas.

Resto del país: 20 - 40 mm en 6 horas.

Meteorología señaló que "a partir del mediodía del sábado, se prevé que las condiciones comiencen a mejorar de manera gradual y se esperan en la tarde/noche rachas de viento entre 40-60 km/h en la región costera".

"En zonas de tormentas se podrán registrar: rachas de vientos fuertes y muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias puntualmente copiosas", aseguró Inumet.

Además, "entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes 23 se espera una nueva desmejora en el norte del país" por lo que Inumet sugiere "estar atentos a las actualizaciones del pronóstico en el sitio web y redes sociales".

#AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada del sábado 21. pic.twitter.com/Pk6a4gX8AU — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) March 20, 2026

Pronóstico del tiempo

Uruguay volverá a tener lluvias y tormentas este fin de semana, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos independientes. La mayoría de los pronósticos del tiempo coinciden en que las zonas más afectadas del país serán las del oeste, aunque habrá precipitaciones en todo el territorio nacional.

El meteorólogo José Serra explicó en diálogo con El País que dos eventos meteorológicos van a coincidir: hay una perturbación atmosférica en el norte que provocará lluvias continuas desde el sábado hasta el lunes, mientras que desde la medianoche del viernes ingresará un frente frío por el suroeste, de rápido desplazamiento, que irá avanzando por todo el país.

Serra entiende que, tomando en cuenta los dos fenómenos, el norte será la zona con más lluvias en estas próximas horas. "Entiendo que la mayor inestabilidad se va a dar a partir de hoy a la noche en la región noroeste del país: vamos a comenzar a tener un incremento de la nubosidad y mañana sábado lluvias y tormentas durante todo el día", dijo y no descartó "tormentas severas, fuertes".

Día de lluvia en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Debido al frente frío, según el meteorólogo, la primera zona afectada será el suroeste con lluvias y tormentas: "Comienza a desmejorar hacia la medianoche de este viernes, a las 00:00 del sábado, y se va a extender hasta el mediodía con mayor énfasis, aunque mejora hacia la tarde. El domingo sin lluvias, nubosidad variable".

En Montevideo y el área metropolitana la inestabilidad comenzaría al mediodía: "No descarto alguna tormenta puntualmente fuerte", señaló, e indicó que estará "ventoso en zonas costeras". Las lluvias se extenderían hasta la noche. También se notará un descenso de la temperatura, ya que la máxima pasará de 28° el viernes a 24° o 25° el sábado, es decir, entre tres y cuatro grados menos.

Serra indicó que el este se verá afectado en una medida similar a Montevideo, después del mediodía.

En consecuencia, la mayor inestabilidad será en el norte, donde según Serra continuará durante todo el domingo y el lunes. En el resto del país no se esperan lluvias el domingo pero sí el lunes.

Este sábado, en resumen, habrá "lluvias copiosas y abundantes pero en cortos períodos", y los volúmenes de precipitación "pueden rondar entre 10 y 30 milímetros, salvo en forma muy localizada en zona de tormenta, donde pueden llegar a 40 o 50 milímetros", explicó Serra.

Su colega Mario Bidegain compartió un pronóstico de lluvias en la red social X, donde manifestó que los principales montos de precipitación acumulada serán en el suroeste, con 50 o 60 milímetros.

Lluvias previstas por ICON para SAB22mar sobre #Uruguay. Se destacan montos al SO (Colonia y Soriano) con 50 a 60 mm. Buenas lluvias ! pic.twitter.com/kiu31IhLXu — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 20, 2026

Otro meteorólogo, Guillermo Ramis, también explicó que las lluvias serán más importantes en el oeste. En Informativo Sarandí (AM 690) indicó que allí empezará a llover el sábado de madrugada y que en departamentos como Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia "hay que tener mucho cuidado" por la eventual formación de una "célula de tormenta de buen desarrollo", lo que implicaría vientos fuertes.

"Después tenemos lluvia el lunes y chaparrones el jueves", adelantó.