Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este viernes 20 de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 14°C y alcanzará una máxima de 32°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de viernes 20 de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este viernes 20 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 14°C y 32°C en diferentes zonas del país.
En la zona noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, pasando a nuboso a cubierto. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 32°C.
En el noreste, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso con períodos de algo nuboso. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 31°C.
En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. A partir de la tarde se prevé un desmejoramiento, con cielo nuboso a cubierto y lluvias y tormentas. Se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 32°C.
En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso. Se prevén rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 30°C.
En el este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con baja probabilidad de precipitaciones escasas. En la tarde y noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso. Se esperan rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 28°C.
En Punta del Este, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto. Hacia la tarde y la noche continuará nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 25°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 29°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Para los próximos días, Inumet anticipa una tendencia hacia condiciones inestables, con aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones y tormentas en distintas regiones del país, acompañadas de períodos de mejoras temporarias y variaciones en la intensidad del viento.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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