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Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este viernes 20 de marzo y los próximos días

La temperatura en el territorio nacional irá desde los 14°C y alcanzará una máxima de 32°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de viernes 20 de marzo de 2026.

El País
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20/03/2026, 07:27
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Cielo Nuboso.
Cielo Nuboso.
Foto: Archivo El País.

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este viernes 20 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 14°C y 32°C en diferentes zonas del país.

En la zona noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, pasando a nuboso a cubierto. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 32°C.

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En el noreste, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso con períodos de algo nuboso. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 31°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. A partir de la tarde se prevé un desmejoramiento, con cielo nuboso a cubierto y lluvias y tormentas. Se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 32°C.

En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, acompañada de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso. Se prevén rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 30°C.

Barrio Punta Carretas
Cielo en Montevideo con nubes.
Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En el este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con baja probabilidad de precipitaciones escasas. En la tarde y noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso. Se esperan rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 28°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto. Hacia la tarde y la noche continuará nuboso. Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 25°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso. Se esperan rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 29°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet anticipa una tendencia hacia condiciones inestables, con aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones y tormentas en distintas regiones del país, acompañadas de períodos de mejoras temporarias y variaciones en la intensidad del viento.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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