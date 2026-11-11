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    Empezaron a funcionar los radares reubicados en cinco puntos de Montevideo: cuándo comienzan a multar

    Los equipos de fiscalización fueron reubicados para mejorar la seguridad vial en lugares donde la IMM considera necesario reforzar el control de velocidad y luz roja.

    El País
    El País
    11/11/2026, 14:49
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    Radar en la rambla de Montevideo
    Radar en la rambla de Montevideo.
    Foto: Fernando Ponzett/El País.

    En un contexto en el que la Intendencia de Montevideo (IMM) busca optimizar sus recursos para mejorar la movilidad en la ciudad, este martes 10 de noviembre comenzaron a funcionar los radares de control de velocidad que fueron reubicados en cinco puntos de la capital.

    La comuna indica que la medida le permite mejorar la cobertura del sistema de fiscalización del tránsito. Los equipos que fueron reubicados se encontraban en intersecciones donde había fiscalización en ambos sentidos de circulación, dejando solo un equipo en esos puntos.

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    Los radares reubicados por la Intendencia son equipos de fiscalización de velocidad y velocidad y luz roja. El gobierno departamental aclaró que todavía no están multando, ya que los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 fueron destinados a monitorear el tránsito sin fiscalizar. Sin embargo, a partir del viernes 13 de noviembre comenzarán a aplicar multas.

    Dónde están los radares que comenzarán a multar a partir del viernes

    Los equipos retirados de sus antiguas intersecciones ahora están ubicados en:

    • Luis A. de Herrera y Ayacucho
    • Av. Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco
    • Caramurú y Hernani
    • Uruguayana y Flangini
    • Av. Millán y Garzón

    Antiguamente estaban en J. P. Varela e Irureta Goyena (sentido este), Av. Italia y Almirón (sentido oeste), Av. Larrañaga y J. P. Varela (sentido sur), Bv. Artigas y Hocquart (sentido norte) y Bv. Batlle y Ordóñez e Instrucciones (sentido norte).

    Mapa que muestra los radares y cámaras de Montevideo que se quitarán y dónde se instalarán.
    Mapa que muestra los radares y cámaras de Montevideo que se quitaron y dónde se reubicaron.
    Foto: captura de pantalla de mapa elaborado por El País

    Reubicación de cámaras fijas de fiscalización de estacionamiento

    Desde el 20 de octubre funcionan en sus nuevas ubicaciones dos cámaras que fiscalizan el estacionamiento y detención de vehículos.

    Anteriormente, las cámaras se encontraban en zonas de carriles de Solo Bus. Sin embargo, se trasladaron a nuevas ubicaciones donde la IMM entiende que el incumplimiento de la prohibición de estacionamiento genera enlentecimientos en el tránsito.

    La cámara ubicada en Avenida Italia y Avelino Miranda se movió a Presidente Berro y Avenida Italia, mientras que la de Colonia y Fernández Crespo se trasladó hacia Urquiza y Garibaldi.

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