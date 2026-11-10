Salen a la venta los billetes del Gordo de Fin de Año 2026: cuánto cuesta jugar, fecha del sorteo y premios

La Lotería Uruguaya confirmó que se pusieron a la venta los billetes para participar en el Gordo de Fin de Año 2026, cuyo sorteo se realizará el miércoles 30 de diciembre de 2026 en esta ocasión, confirmó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

Esta edición de la tradicional lotería de nuestro país repartirá un total de $ 455.100.000, sumando todos sus premios, un monto que equivale a US$ 11,2 millones. Se podrá seguir la transmisión en vivo, como con los otros sorteos de la Lotería Uruguaya, a través de su canal de YouTube.

¿Cuánto cuesta jugar al Gordo de Fin de Año?

El precio del billete entero del Gordo de Fin de Año tuvo un aumento de $ 1.000 respecto a la edición de 2025, ya que ahora cuesta $ 15.000, mientras que el décimo $ 1.500. También se puede comprar una fracción electrónica, que tiene un costo de $ 300, reflejando una rebaja de $ 50 respecto al costo del año pasado.

Los billetes se pueden obtener en agencias de loterías, agentes de quinielas, subagentes, corredores y loteros. Serán 50.000 los números que se van a jugar en esta edición, 10.000 más que en el sorteo de 2025.

En el sitio web oficial de la Lotería Uruguaya ya se encuentra disponible el padrón de billetes, el programa de premios y la información necesaria para conocer dónde adquirir su número.

Afiche del Gordo de Fin de Año 2026 en un local de apuestas. Foto: Archivo El País.

El organismo además detalló que cada participación representará una contribución directa a instituciones como los hospitales Maciel, Pereira Rossell y Pasteur, como también la Secretaría Nacional de Deportes, el BPS INAU y otros servicios públicos.

Premios del Gordo de Fin de Año 2026

El primer premio de este año será de $ 160.000.000, el mismo monto que en las últimas ediciones. Convertido a dólares, el monto del premio ronda alrededor de los US$ 3.984.000.

El segundo premio será de $ 50.000.000 (unos US$ 1,2 millones) y el tercero, de $ 4.000.000.

El cuarto y quinto premio serán de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo, de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo, de $ 400.000, al igual que el sorteo que se realizó el año pasado.