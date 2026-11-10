Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Salen a la venta los billetes del Gordo de Fin de Año 2026: cuánto cuesta jugar, fecha del sorteo y premios

El Gordo de Fin de Año es el tradicional sorteo que realiza la Lotería Uruguaya sobre los últimos días de cada año. En este 2026, repartirá un total de $ 455.100.000 en premios.

El País
El País
10/11/2026, 10:28
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Billetes del Gordo de Fin de Año 2026.
Billetes del Gordo de Fin de Año 2026.
Foto: Archivo El País.

La Lotería Uruguaya confirmó que se pusieron a la venta los billetes para participar en el Gordo de Fin de Año 2026, cuyo sorteo se realizará el miércoles 30 de diciembre de 2026 en esta ocasión, confirmó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

Esta edición de la tradicional lotería de nuestro país repartirá un total de $ 455.100.000, sumando todos sus premios, un monto que equivale a US$ 11,2 millones. Se podrá seguir la transmisión en vivo, como con los otros sorteos de la Lotería Uruguaya, a través de su canal de YouTube.

Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 9 de noviembre: los números más repetidos de la semana pasada

¿Cuánto cuesta jugar al Gordo de Fin de Año?

El precio del billete entero del Gordo de Fin de Año tuvo un aumento de $ 1.000 respecto a la edición de 2025, ya que ahora cuesta $ 15.000, mientras que el décimo $ 1.500. También se puede comprar una fracción electrónica, que tiene un costo de $ 300, reflejando una rebaja de $ 50 respecto al costo del año pasado.

Los billetes se pueden obtener en agencias de loterías, agentes de quinielas, subagentes, corredores y loteros. Serán 50.000 los números que se van a jugar en esta edición, 10.000 más que en el sorteo de 2025.

En el sitio web oficial de la Lotería Uruguaya ya se encuentra disponible el padrón de billetes, el programa de premios y la información necesaria para conocer dónde adquirir su número.

Afiche del Gordo de Fin de Año 2026 en un local de apuestas.
Afiche del Gordo de Fin de Año 2026 en un local de apuestas.
Foto: Archivo El País.

El organismo además detalló que cada participación representará una contribución directa a instituciones como los hospitales Maciel, Pereira Rossell y Pasteur, como también la Secretaría Nacional de Deportes, el BPS INAU y otros servicios públicos.

Premios del Gordo de Fin de Año 2026

El primer premio de este año será de $ 160.000.000, el mismo monto que en las últimas ediciones. Convertido a dólares, el monto del premio ronda alrededor de los US$ 3.984.000.

El segundo premio será de $ 50.000.000 (unos US$ 1,2 millones) y el tercero, de $ 4.000.000.

El cuarto y quinto premio serán de un monto de $ 2.000.000; del sexto al décimo, de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo, de $ 400.000, al igual que el sorteo que se realizó el año pasado.

Dónde apostó el ganador del 5 de Oro de este 28 de octubre, con un premio de más de medio millón de dólares

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Gordo de Fin de AñoLoteríasDirección Nacional de Loterías y Quinielas
Te puede interesar