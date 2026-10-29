Dónde apostó el ganador del 5 de Oro de este 28 de octubre, con un premio de más de medio millón de dólares

El sorteo del 5 de Oro realizado este miércoles 28 de octubre de 2026 finalizó con un solo acierto en todos sus pozos. Ocurrió en el pozo de Oro, donde el ganador de la jornada se llevó un premio de $ 24.337.376, lo que equivale a más de medio millón de dólares: US$ 605.609.

En este sorteo, como no hubo ganador en el Revancha, el pozo volvió a ascender y para la próxima edición se ubicará en $ 21.500.000. También quedó vacante el pozo de Plata.

¿Dónde apostó el ganador del 5 de Oro del 28 de octubre?

La Banca detalló a través de sus canales oficiales el departamento y la subagencia en los que apostó el gran afortunado de la jornada de miércoles. La jugada ganadora se hizo en el departamento de San José, en el subagente 05/433 de La Banca de San José.

La subagencia que vendió el boleto ganador está ubicada en la dirección Ituzaingó 237, en la ciudad de San José de Mayo, le confirmaron a El País fuentes de La Banca.

Resultados del último sorteo del 5 de Oro

Las bolillas ganadoras en ese sorteo del 5 de Oro de este miércoles 28 de octubre fueron las siguientes:



Números del pozo de Oro: 01, 12, 19, 31, 39. Bolilla extra: 48.

Números del pozo Revancha: 18, 19, 24, 40 y 45.

Se pueden revisar las jugadas en la página web de La Banca.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será este domingo 1º de noviembre de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 8.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 21.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 30.300.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La DNLQ es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la DNLQ en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Boleta del 5 de Oro. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.