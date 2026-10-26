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Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 26 de octubre: los números más repetidos de la semana pasada

Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado lunes 19 de octubre y sábado 24 de octubre de 2026, según La Banca.

El País
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26/10/2026, 08:13
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Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
Foto: Juan Manuel Ramos

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

5 de Oro del 25 de octubre: Oro y Revancha vacantes y casi $ 40 millones de pozo acumulado para el próximo sorteo

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

  • 188 salió tres veces
  • 439 salió tres veces
  • 742 salió tres veces
  • 895 salió tres veces
  • 096 salió dos veces
  • 113 salió dos veces
  • 119 salió dos veces
  • 529 salió dos veces
  • 540 salió dos veces
  • 558 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

  • 61 salió ocho veces
  • 19 salió siete veces
  • 76 salió siete veces
  • 36 salió seis veces
  • 63 salió seis veces
  • 70 salió seis veces
  • 92 salió seis veces
  • 52 salió cinco veces
  • 58 salió cinco veces
  • 80 salió cinco veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Recorrida por locales de apuestas en Montevideo donde se juega al 5 de Oro, Quiniela, Tómbola, Lotería y otros juegos de azar.
Local de apuestas de la Quiniela y Tómbola.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Entre los números más repetidos de la Quiniela, el 895 está asociado a los anteojos, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 61 representa la cuenta bancaria, mientras que el 19 se vincula con la justicia y el 76 con la casualidad. El 36 corresponde al juguete, el 63 a la ganancia, el 70 a la infidelidad y el 92 a la pintura. También quedaron entre los más frecuentes el 52, asociado al beso de niño; el 58, que representa la multitud; y el 80, cuyo significado es conocido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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