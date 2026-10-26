Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 26 de octubre: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

188 salió tres veces

439 salió tres veces

742 salió tres veces

895 salió tres veces

096 salió dos veces

113 salió dos veces

119 salió dos veces

529 salió dos veces

540 salió dos veces

558 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

61 salió ocho veces

19 salió siete veces

76 salió siete veces

36 salió seis veces

63 salió seis veces

70 salió seis veces

92 salió seis veces

52 salió cinco veces

58 salió cinco veces

80 salió cinco veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Local de apuestas de la Quiniela y Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Entre los números más repetidos de la Quiniela, el 895 está asociado a los anteojos, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 61 representa la cuenta bancaria, mientras que el 19 se vincula con la justicia y el 76 con la casualidad. El 36 corresponde al juguete, el 63 a la ganancia, el 70 a la infidelidad y el 92 a la pintura. También quedaron entre los más frecuentes el 52, asociado al beso de niño; el 58, que representa la multitud; y el 80, cuyo significado es conocido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.