Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 26 de octubre: los números más repetidos de la semana pasada
Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado lunes 19 de octubre y sábado 24 de octubre de 2026, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada
- 188 salió tres veces
- 439 salió tres veces
- 742 salió tres veces
- 895 salió tres veces
- 096 salió dos veces
- 113 salió dos veces
- 119 salió dos veces
- 529 salió dos veces
- 540 salió dos veces
- 558 salió dos veces
Los números más repetidos de la Tómbola
- 61 salió ocho veces
- 19 salió siete veces
- 76 salió siete veces
- 36 salió seis veces
- 63 salió seis veces
- 70 salió seis veces
- 92 salió seis veces
- 52 salió cinco veces
- 58 salió cinco veces
- 80 salió cinco veces
Qué significa cada número ganador, según los sueños
Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.
Entre los números más repetidos de la Quiniela, el 895 está asociado a los anteojos, según la lista de la DNLQ.
En la Tómbola, el 61 representa la cuenta bancaria, mientras que el 19 se vincula con la justicia y el 76 con la casualidad. El 36 corresponde al juguete, el 63 a la ganancia, el 70 a la infidelidad y el 92 a la pintura. También quedaron entre los más frecuentes el 52, asociado al beso de niño; el 58, que representa la multitud; y el 80, cuyo significado es conocido.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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