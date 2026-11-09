Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 9 de noviembre: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

157 salió tres veces

533 salió tres veces

042 salió dos veces

202 salió dos veces

682 salió dos veces

924 salió dos veces

949 salió dos veces

052 salió dos veces

088 salió dos veces

136 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

03 salió seis veces

38 salió seis veces

47 salió seis veces

57 salió cinco veces

77 salió cinco veces

94 salió cinco veces

18 salió cuatro veces

52 salió cuatro veces

58 salió cuatro veces

97 salió cuatro veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números más repetidos de la Quiniela, el 202 se asocia con el niño, mientras que el 682 representa la pelea, de acuerdo con la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 03 refiere al periódico y el 38 a la doma. El 47 se vincula con quebrar uñas, el 57 con viaje largo y el 77 con relaciones. A su vez, el 94 representa la fama, el 18 la sal, el 52 el beso de niño, el 58 la multitud y el 97 los honores.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.