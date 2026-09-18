El pronóstico para el sábado 19 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el pronóstico del clima en Uruguay para mañana, sábado 19 de septiembre de 2026, estará marcado por nubosidad extendida, neblinas, bancos de niebla y lluvias en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá de 11°C a 26°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento soplará del noreste y este a 10-20 km/h, con momentos de dirección variable de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas, mientras el viento se mantendrá del noreste y este a 10-30 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 26°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y períodos cubiertos, acompañada por neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas; los vientos serán del noreste y este a 10-30 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas, y viento del noreste a 10-30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 23°C.

Nubes, clima, nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla; los vientos serán del noreste y este a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche alternarán cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas, y el viento rotará al sector este a 10-30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 26°C.

En el centro-sur, el inicio de la jornada tendrá cielo nuboso, neblinas y viento del noreste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, el panorama pasará a nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, precipitaciones aisladas y viento del noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 24°C.

En el este, la mañana estará nubosa con períodos cubiertos, neblinas y bancos de niebla; el viento soplará del noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras persistirá el viento del noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la costa, con mínima de 11°C y máxima de 23°C.

Nubes, cielo, clima. Foto: Estefanía Leal/El País.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, y viento del noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, y el viento continuará del noreste a 10-30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y viento del noreste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, y viento del sector este a 10-30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.