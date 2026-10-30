El pronóstico para el fin de semana y cómo estará el tiempo durante la visita del papa León XIV

El último fin de semana de octubre y comienzo de noviembre estará marcado por condiciones climáticas variables que incluyen precipitaciones intermitentes, períodos de mejora y un gradual incremento de las temperaturas.

En diálogo con El País, el meteorólogo Mario Bidegain apuntó que “durante este fin de semana se mantiene la inestabilidad”.

Cielo nublado en un día de tormenta y lluvias en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

“Este viernes habrá lluvia y tormentas hasta última hora, con temperaturas que rondarán los 18°C. Hacia el mediodía del sábado habrá mejoras y las temperaturas máximas también subirán hasta los 22°C, aproximadamente. Para el domingo habrá una jornada soleada y despejada, con máximas de 25°C”, detalló.

Para el lunes, según Bidegain, las temperaturas se mantendrán estables, entre los 21°C y 23°C y seguirá sin lluvias hasta el viernes.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de VIE30oct a JUE05nov. Se esperan lluvias y tormentas el VIE30. Las temp. máximas 17°, 21°, 23° y 23°C de VIE30 a LUN02nov. Buen tiempo para SAB31 y DOM01 desmejora a la noche y madrugada LUN02. Buen tiempo de MAR03 a JUE05nov pic.twitter.com/yJB9SzsBGo — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 30, 2026

El meteorólogo Guillermo Ramis coincidió en que este viernes habrá tormentas en el sur del país, principalmente en “Costa de Oro, Maldonado y Rocha”. “El sábado de mañana tenemos chaparrones, el domingo a la tardecita y noche también y el lunes de mañana temprano”, apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

El sábado habrá entre 14°C y 22°C y el domingo entre 14°C y 26°C con abundante nubosidad, agregó Ramis.

¿Lloverá cuando llegue el papa León XIV a Uruguay?

El papa León XIV llega a Uruguay el próximo viernes 6 de noviembre y visitará montevideo, Paysandú y Florida hasta el domingo 8.

Según el meteorólogo Mario Bidegain, existe posibilidad de que el viernes caiga “lluvia escasa” en Montevideo, aunque puede variar el pronóstico en el correr de la semana.

Para Ramis, sin embargo, “el viernes por ahora no habrá lluvia en Montevideo”, pero sí el sábado en Paysandú. “El 7 están mostrando algo de lluvia en Paysandú, a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 13:00”, aseguró el meteorólogo.

Papa León XIV. Foto: AFP

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) indica que el viernes 30 de octubre de 2026 tendrá una mínima más baja de 9°C y una máxima más alta de 26°C en el país.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas, y rachas de hasta 40 km/h; hacia la tarde/noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 22°C.

Cielo nublado en Montevideo Foto: Darwin Borrelli

La tendencia general para los próximos días mantiene condiciones de cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones, tormentas probables o aisladas, presencia de nieblas y neblinas, mejoras temporarias y rachas que en algunos casos alcanzan hasta 40 km/h.