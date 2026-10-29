El pronóstico para el viernes 30 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 30 de octubre de 2026 tendrá condiciones inestables en buena parte de Uruguay, con abundante nubosidad y episodios de lluvia en varias zonas; a nivel nacional, las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 26°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con probables precipitaciones escasas y aisladas, mientras que en la tarde/noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y tormentas aisladas. El viento soplará del noreste entre 10-30 km/h durante la primera parte del día y luego del sector este con la misma intensidad. Las temperaturas irán de 11°C a 26°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso y nuboso, acompañada de nieblas y neblinas, con viento del noreste y este de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche persistirá la nubosidad, habrá períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento será del sector este de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 24°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento será del sector norte de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche seguirán el cielo nuboso y cubierto, las neblinas y los bancos de niebla, con nuevas precipitaciones y tormentas aisladas, y viento del sector norte de 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 25°C.

En el centro-sur, el viernes comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sector norte entre 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche continuará la nubosidad, con nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, y viento del noreste y norte de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 10°C a 24°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y probables tormentas; el viento será del noreste de 10-30 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mientras el viento rotará al sector este con intensidades de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 23°C.

Niebla en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y viento del noreste de 10-30 km/h, acompañado por rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 19°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se desarrollará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas; el viento será del noreste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche persistirán las condiciones nubosas y cubiertas, con precipitaciones y probables tormentas, y viento del noreste de 10-30 km/h, también con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.