Diputados aprobó por unanimidad fijar el Día del Natalicio de Carlos Gardel el 11 de diciembre

El pasado jueves 17 de setiembre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara el 11 de diciembre de cada año como el “Día del Natalicio de Carlos Gardel”.

La iniciativa contó con el respaldo de los 82 legisladores presentes en el recinto y tiene como principal objetivo fundamentar la documentación oficial que registra el nacimiento del cantante, conocido popularmente como el “zorzal criollo”, en el departamento de Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

Además de fijar la fecha conmemorativa, el texto legal declara de interés cultural toda actividad alusiva que se realice en el territorio nacional.

Tras la aprobación en la Cámara de Representantes, la propuesta legislativa pasó a la Cámara de Senadores para su posterior consideración y sanción definitiva.

Cámara de Representantes. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Qué valor jurídico e histórico aporta el hallazgo del documento consular

El proyecto de ley se basa en el hallazgo realizado en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata del libro oficial del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía del Consulado Uruguayo en Buenos Aires, donde consta la inscripción original realizada por el propio artista el 8 de octubre de 1920 en el Folio 907, bajo el número de inscripción 10.052.

En dicho trámite presencial y voluntario, el cantante declaró ante el cónsul Bernardo Milhas ser soltero, de profesión artista, domiciliado en la calle R. Peña 451 y haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

Asimismo, el registro probatorio quedó asentado mediante un acta notarial autorizada por la escribana pública Karina Pérez Barboza e incorporada al Registro Civil.

Carlos Gardel sonriendo y tocando una guitarra. Foto: Archivo El País.

La regulación le permitió a Gardel acceder a su cédula de identidad y pasaporte uruguayos, para luego tramitar la ciudadanía argentina por naturalización.

El texto de la exposición de motivos repasa también otros antecedentes legales, como la Ley N.º 16.742 de 1996, que fijó el 24 de junio como el "Día de Carlos Gardel", y la Ley N.º 17.536 de 2002, que instituyó el "Día del Cantor Nacional", consolidando la figura del máximo exponente del tango como patrimonio inmaterial de la región.