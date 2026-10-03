Día del Patrimonio 2026: así funcionan las líneas especiales con boleto de una hora en Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) implementa este sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026 dos líneas especiales de transporte para facilitar el traslado de los usuarios durante las actividades del Día del Patrimonio.

Las líneas patrimoniales, denominadas como PA y PB, realizan circuitos diferenciados a través de puntos de interés turístico e histórico en: Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur, Palermo y Aguada.

Quienes utilicen estas unidades pueden realizar todos los viajes que deseen en la misma línea pagando un solo pasaje, aunque se aclara que no está permitido intercalar entre ambos circuitos con el mismo boleto.

Tarifas y formas de pago para el transporte patrimonial

El boleto patrimonial mantendrá las tarifas vigentes del Transporte Urbano de Pasajeros habitual y podrá abonarse tanto con dinero electrónico como en efectivo:

Con la tarjeta STM tendrán un costo de $52 , equivalente al valor de un viaje común de una hora.

tendrán un costo de , equivalente al valor de un viaje común de una hora. Abonando su boleto en efectivo a bordo de las unidades la tarifa será de $64.

Recorridos y paradas de las dos líneas de transporte público generadas para el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Foto: Intendencia de Montevideo.

Durante las dos jornadas no estará permitido el uso de tarjetas de estudiante, pases expedidos por organismos o instituciones, ni aplicarán los descuentos correspondientes a jubilados. No obstante, las autoridades aclararon que se mantendrá vigente el régimen habitual de gratuidades establecido para el sistema de transporte capitalino.

Además, quienes estén interesados en consultar sus horarios en vivo, cuentan con un apartado dentro del sitio web de la IMM para poder hacerlo .

Recorrido detallado y paradas de los coches especiales en Montevideo

La línea PA, operada por la compañía Cutcsa, iniciará su trayecto en la Puerta de la Ciudadela y continuará por la Rambla 25 de Agosto (esquinas Juan Carlos Gómez y Colón), Buenos Aires (intersecciones con Guaraní, Ituzaingó y Bartolomé Mitre a la altura del Teatro Solís), Plaza Fabini, Plaza Libertad, Av. 18 de Julio y Ejido (Intendencia de Montevideo), Minas, Colonia y Germán Barbato, Av. de las Leyes (Palacio Legislativo), Paraguay, para retornar por Río Negro hacia la Plaza Independencia.

Ómnibus de Coetc en el Corredor Garzón. Foto: El País. Archivo.

Por su parte, la línea PB, a cargo de las empresas Coetc, Comesa y UCOT, partirá también desde la Puerta de la Ciudadela y recorrerá la Rambla Gran Bretaña, Rambla 25 de Agosto (esquinas Colón e Ituzaingó), Rambla Edison y Gral. Pacheco, Paraguay y Guatemala (Torre de las Telecomunicaciones), Av. de las Leyes (Palacio Legislativo), Av. 18 de Julio (con paradas en Plaza Fabini, Plaza Cagancha e Intendencia de Montevideo), Santiago de Chile e Isla de Flores, finalizando su circuito en la Plaza Independencia.