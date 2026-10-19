¿Cuándo es la carrera San Felipe y Santiago 2026? Detalles del nuevo recorrido y cómo anotarse

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que la nueva edición de la carrera San Felipe y Santiago se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas.

El evento, que espera contar con cerca de 8.000 participantes, tendrá novedades en cuanto al rediseño de su circuito, que recorrerá zonas de Punta Gorda, Malvín, Pocitos, y Punta Carretas.

Esta popular carrera se ha consolidado como uno de los eventos atléticos característicos de la temporada y cuenta actualmente con la certificación internacional de World Athletics, organismo rector mundial del atletismo.

Según lo informado por IMM, tras alcanzar un récord de participantes en la última edición, la proyección de 8.000 corredores para este 2026 generó una serie de nuevas medidas enfocadas en mejorar la experiencia de los participantes.

Cambio de recorrido y novedades para la carrera San Felipe y Santiago 2026

El organismo capitalino hace especial hincapié en cuatro puntos clave para comprender el nuevo trazado, entre los que se destacan los nuevos puntos de largada y llegada.

En primer lugar, se modificó la salida en el barrio de Carrasco y se estableció un nuevo punto de largada ubicado sobre la rambla, justo debajo de la Plaza Virgilio, en el barrio montevideano de Punta Gorda.

Cientos de corredores durante la carrera de San Felipe y Santiago 2022 en el barrio de Carrasco. Foto: Intendencia de Montevideo.

Por otro lado, el nuevo punto de llegada estará ubicado a 100 metros de la intersección entre la rambla Mahatma Gandhi y Bulevar Artigas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la desconcentración del público presente.

No obstante, como tercer punto a destacar, la comuna informó que mantendrá la tradicional subida de Luis Alberto de Herrera, en la zona del barrio Buceo, para luego reincorporarse a la rambla.

Además, como cuarto y último aspecto central de la edición, se aclara que durante todo el trayecto no se cambiará de senda y que siempre se circulará por la senda sur de la rambla, lo que garantizará la seguridad de los corredores y permitirá optimizar la gestión del tránsito afectado por el corte de calles.

Inscripciones para San Felipe y Santiago

Las inscripciones están disponibles a través de Tickantel con un costo de $1.100. Las personas con discapacidad tienen la inscripción gratuita.