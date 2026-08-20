Ciclón, masa de aire frío polar y sol: Inumet y meteorólogos anuncian que por varios días se acaba la lluvia

Los días de lluvia parecen terminarse, al menos por un tiempo. Tras varias jornadas de precipitaciones copiosas en el norte, centro y este del país y de algunos chaparrones escasos en el sur, a partir de este viernes el pronóstico del tiempo prevé cielos no tan cubiertos, con momentos de sol. Eso sí: entre la noche del jueves y la madrugada del viernes se espera que un ciclón extratropical provoque vientos fuertes, tal como advirtió el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en un aviso especial a la población.

Inumet incluyó la posibilidad de vientos persistentes entre 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h que afectarán fundamentalmente las zonas costeras. El meteorólogo José Serra dijo en diálogo con El País que se trata de una "depresión atmosférica que se forma sobre el océano Atlántico" y que provocará las ráfagas más fuertes en Maldonado y Rocha de unos 70 kilómetros por hora.

"Se desplaza rápidamente", explicó, y agregó que en Montevideo las rachas serán de 40 o 50 kilómetros por hora, una velocidad como "para remontar cometas". Añadió que el tiempo mejorará el viernes y de ahí en más por varios días en todo el territorio nacional.

"Una nueva masa de aire estable, fría y seca de origen polar, va a dar lugar a cielos algo nubosos y claros, con buen brillo solar, que se va a extender hasta los primeros días de la semana entrante", apuntó Serra.

La temperatura se mantendrá con bajos valores hasta el lunes inclusive, y recién el martes se prevé un nuevo ascenso. Hacia el final de la semana siguiente la tendencia indica que "entre jueves y viernes tal vez Santa Rosa aparezca aunque no vendría con un potencial energético grande" sino con "algunas lluvias".

Con este período de cinco o seis días sin lluvias habrá un respiro para zonas muy afectadas por las precipitaciones como Cerro Largo y Treinta y Tres, que tienen evacuados, autoevacuados, rutas cortadas y daños en infraestructura: "En cuatro o cinco días ha llovido más de lo que llueve habitualmente en toda la estación", contó Serra.

Su colega Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de Meteoblue que grafica el efecto de la masa de aire frío que ingresará al país. La temperatura bajará de 11° de mínima y 13° de máxima este jueves a 8° y 11° respectivamente el viernes. El sábado se prevé que sea el día con mayor cantidad de horas de sol en Montevideo, con 7° de mínima y 13° de máxima. El domingo habrá entre 6° y 11° también con algunas horas de cielo despejado. El lunes, cuando haya una nueva edición de la Noche de la Nostalgia, se pronostica 5° de mínima y 12° de máxima.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de JUE20 a MIE26 agosto. Probables lloviznas para JUE20 (13°/11°C). Mejora VIE21 (11°/8°). Soleado SAB22 (13°/7°). Bueno DOM23 (11°/6°) y LUN24 (12°/5°). Buen tiempo con ascenso temperatura (16°/5°) para MAR25. pic.twitter.com/RZh5dXBpsU — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 20, 2026

Bidegain también compartió en su cuenta de X un pronóstico del modelo Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF es la sigla en inglés) que indica que Uruguay tendrá anomalías negativas de temperatura, es decir, entre uno y tres grados menos de lo previsto para esta época en promedio hasta el lunes 24 de agosto.

Anomalías de #temperaturas media semanal (LUN17 a LUN24 agosto) sobre Sudamérica, según @ECMWF. Se esperan anomalías negativas sobre #Argentina, #Paraguay y #Uruguay, de -1°C a -10°C. Al Norte Argentina y Chaco Paraguay -6° a -10°C. Sobre #PBSAS y #Uruguay -1° a -3°C. pic.twitter.com/4yGkNzw6L5 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 19, 2026

En diálogo con El País había advertido que por esta masa de aire frío polar "van a seguir bajando las temperaturas". A última hora del jueves y durante la madrugada del viernes tendrá lugar el "pasaje de una baja presión, una depresión atmosférica frontal, que va a traer una rotación de vientos al sur y suroeste" y permitirá el ingreso de esta nueva masa de aire. Durante el transcurso de este pasaje pueden registrarse rachas de viento de 50 o 60 kilómetros por hora.

"Ya el viernes vamos a sentir los efectos del viento de componente sur y suroeste", dijo y señaló que durante viernes, sábado y domingo habrá máximas de 11° o 12°, por debajo de lo normal para la época. La temperatura mínima, agregó, será muy baja entre sábado y lunes, de entre 4° y 5° en Montevideo y cercanas a 0° en el centro del país.

Bidegain indicó que, si bien hay "varios criterios" para definir qué es una ola de frío, en este caso, por las características del fenómeno, se está "al borde" de poder calificarlo de esa forma.

"A partir del lunes empiezan a subir un poco las máximas porque rota el viento al noreste. El martes vamos a estar normalizados", explicó el meteorólogo.

Personas abrigadas caminan por la Plaza Independencia. Foto: Archivo El Pais

El pronóstico de Inumet para Montevideo

Para Montevideo y el área metropolitana Inumet marca un jueves con 8° de mínima y 12° de máxima, con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, y precipitaciones aisladas; hacia la tarde incrementará la velocidad del viento. El viernes también estará ventoso, bajará la temperatura mínima a 6° y la máxima a 10° y habrá bajas sensaciones térmicas, pero ya no lloverá.

El sábado habrá entre 3° y 11°, con cielo claro y algo nuboso, y el domingo tampoco lloverá pero la temperatura seguirá bajando a 3° y 9°. El lunes 24 de agosto, cuando se celebra la Noche de la Nostalgia, seguirá frío con 3° de mínima y 11° de máxima. Recién el martes, feriado en conmemoración de la declaratoria de independencia, empezará a subir la temperatura y se ubicará en 6° y 15°.