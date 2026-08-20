"Seguirá bajando la temperatura": pronostican nueva masa de aire frío que afectará a Uruguay hasta el lunes

Los pronósticos para este jueves, fundamentalmente desde la tarde, marcan un incremento en la velocidad del viento que precederá el ingreso de una masa de aire frío de origen polar. Según indicó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en un aviso especial a la población, "se espera un aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión sobre el territorio nacional que generará vientos fuertes y persistentes del sector sur".

Este pronóstico del tiempo incluye la posibilidad de vientos persistentes entre 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h, y afectará fundamentalmente las zonas costeras.

Luego de este viento —y de lluvias que ameritaron la publicación de una alerta amarilla en la mañana de este jueves— ingresará una masa de aire frío que provocará muy bajas temperaturas durante el fin de semana.

Para Montevideo y el área metropolitana Inumet marca un jueves con 8° de mínima y 12° de máxima, con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, y precipitaciones aisladas; hacia la tarde incrementará la velocidad del viento. El viernes también estará ventoso, bajará la temperatura mínima a 6° y la máxima a 10° y habrá bajas sensaciones térmicas, pero ya no lloverá.

El sábado habrá entre 3° y 11°, con cielo claro y algo nuboso, y el domingo tampoco lloverá pero la temperatura seguirá bajando a 3° y 9°. El lunes 24 de agosto, cuando se celebra la Noche de la Nostalgia, seguirá frío con 3° de mínima y 11° de máxima. Recién el martes, feriado en conmemoración de la declaratoria de independencia, empezará a subir la temperatura y se ubicará en 6° y 15°.

Tormenta sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

¿Viene una ola de frío a Uruguay?

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del modelo Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF es la sigla en inglés) que indica que Uruguay tendrá anomalías negativas de temperatura, es decir, entre uno y tres grados menos de lo previsto para esta época en promedio hasta el lunes 24 de agosto.

Anomalías de #temperaturas media semanal (LUN17 a LUN24 agosto) sobre Sudamérica, según @ECMWF. Se esperan anomalías negativas sobre #Argentina, #Paraguay y #Uruguay, de -1°C a -10°C. Al Norte Argentina y Chaco Paraguay -6° a -10°C. Sobre #PBSAS y #Uruguay -1° a -3°C. pic.twitter.com/4yGkNzw6L5 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 19, 2026

En diálogo con El País había advertido que por esta masa de aire frío polar "van a seguir bajando las temperaturas". A última hora del jueves y durante la madrugada del viernes tendrá lugar el "pasaje de una baja presión, una depresión atmosférica frontal, que va a traer una rotación de vientos al sur y suroeste" y permitirá el ingreso de esta nueva masa de aire. Durante el transcurso de este pasaje pueden registrarse rachas de viento de 50 o 60 kilómetros por hora.

"Ya el viernes vamos a sentir los efectos del viento de componente sur y suroeste", dijo y señaló que durante viernes, sábado y domingo habrá máximas de 11° o 12°, por debajo de lo normal para la época. La temperatura mínima, agregó, será muy baja entre sábado y lunes, de entre 4° y 5° en Montevideo y cercanas a 0° en el centro del país.

Bidegain indicó que, si bien hay "varios criterios" para definir qué es una ola de frío, en este caso, por las características del fenómeno, se está "al borde" de poder calificarlo de esa forma.

"A partir del lunes empiezan a subir un poco las máximas porque rota el viento al noreste. El martes vamos a estar normalizados", explicó el meteorólogo.