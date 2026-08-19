Una masa de aire polar se acerca a Uruguay y provocará cuatro días de muy bajas temperaturas

Uruguay tendrá a partir del viernes una masa de aire frío de origen polar. Ingresará en la madrugada por una rotación del viento, que pasará a ser del sur y suroeste, según informó a El País el meteorólogo Mario Bidegain.

Su pronóstico del tiempo indica que por esta masa de aire frío polar "van a seguir bajando las temperaturas". A última hora del jueves y durante la madrugada del viernes tendrá lugar el "pasaje de una baja presión, una depresión atmosférica frontal, que va a traer una rotación de vientos al sur y suroeste" y permitirá el ingreso de esta nueva masa de aire. Durante el transcurso de este pasaje pueden registrarse rachas de viento de 50 o 60 kilómetros por hora, algo de lo que también avisó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en un comunicado.

"Ya el viernes vamos a sentir los efectos del viento de componente sur y suroeste", dijo y señaló que durante viernes, sábado y domingo habrá máximas de 11° o 12°, por debajo de lo normal para la época. La temperatura mínima, agregó, será muy baja entre sábado y lunes, de entre 4° y 5° en Montevideo y cercanas a 0° en el centro del país.

¿Viene una ola de frío en Uruguay?

Bidegain indicó que, si bien hay "varios criterios" para definir qué es una ola de frío, en este caso, por las características del fenómeno, se está "al borde" de poder calificarlo de esa forma.

"A partir del lunes empiezan a subir un poco las máximas porque rota el viento al noreste. El martes vamos a estar normalizados", explicó el meteorólogo.

En cuanto a las lluvias, que aún persisten en el norte, centro y este, las zonas más afectadas, Bidegain dijo que en los próximos días habrá "muy pocas gotas" en Montevideo, fundamentalmente ligadas al cambio de tiempo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

El pronóstico del tiempo de Inumet

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet marca una considerable caída de temperatura a partir del viernes.

Para este miércoles marca 6° de mínima y 13° de máxima, con neblinas y bancos de niebla y cielo de a ratos despejado. Para el jueves vuelve el cielo cubierto, también la niebla y la baja probabilidad de precipitaciones en la segunda parte del día; además se incrementará la velocidad del viento con rachas de hasta 60 km/h y la temperatura estará entre 8° y 12°.

El viernes la temperatura bajará a 6° de mínima y 10° de máxima, y estará nuboso. El sábado habrá 3° de mínima y 10° de máxima, el domingo 3° y 9° y el lunes 3° y 11°, lo que coincide con el pronóstico de Bidegain.