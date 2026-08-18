El pronóstico para el miércoles 19 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 19 de agosto de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, humedad y episodios de precipitaciones en varias zonas, con temperaturas a nivel nacional que irán desde 5°C hasta 17°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará cubierta, con neblinas, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; el viento soplará del sector este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas, acompañado por viento del sureste y este a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 17°C.

Para el noreste, se prevé una mañana cubierta y con neblinas, mientras que las precipitaciones aisladas llegarán con baja probabilidad de tormentas; el viento será del sureste a 20-30 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y aumentará la chance de precipitaciones y tormentas probables, con viento del sureste y este a 10-30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 9°C y 15°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con presencia de neblinas y probables precipitaciones, junto con viento del sector este a 20-30 km/h. Durante la tarde y la noche el panorama seguirá nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones aisladas, mientras el viento continuará del sector este a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 16°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones aisladas; el viento soplará del sector este a 20-30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones aisladas, con viento del sector este a 10-30 km/h. Las temperaturas estarán entre 5°C y 15°C.

Tormenta sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas, acompañada por viento del sur al sureste a 10-30 km/h. En la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén probables precipitaciones, con viento del sector este a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 16°C.

Para Punta del Este, la mañana comenzará nubosa, con períodos de cielo cubierto y viento del sector este a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con neblinas y viento del sector este a 10-30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 8°C y 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto y neblinas, mientras el viento soplará del sector este a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, y el viento se mantendrá del sector este a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.