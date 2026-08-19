Inumet actualizó su aviso especial por "precipitaciones copiosas": advierte por llegada de "fuertes vientos"

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este miércoles el aviso a la población que había emitido a principios de semana por "precipitaciones copiosas" y "tormentas puntualmente fuertes".

De acuerdo a Inumet, un "sistema de baja presión comienza a profundizar afectando al país desde la tarde de hoy, miércoles 19, y hasta la tarde del jueves 20 con precipitaciones y tormentas puntualmente fuertes".

Las zonas más afectadas por las tormentas serán el norte, centro y este del país. Además, se esperan precipitaciones significativas, en el entorno de los 40-80 mm. "En zonas de tormenta se pueden registrar rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", señaló el instituto.

Actualización del #AvisoALaPoblación por precipitaciones copiosas y tormentas puntualmente fuertes. pic.twitter.com/3zUjlV0B6k — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 19, 2026

Por otra parte, se espera que a partir de la tarde del jueves 20 y hasta la tarde del viernes 21 se registre un "aumento del gradiente de presión debido a la formación de una depresión sobre el territorio nacional, que generará vientos fuertes y persistentes del sector sur".

Tormenta sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

"Los valores de vientos persistentes esperados se ubican entre 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h. Este sistema afectará inicialmente el litoral oeste y posteriormente se desplazará hacia el este afectando las zonas costeras", remarcó Inumet.

Masa de aire polar se acerca a Uruguay

Uruguay tendrá a partir del viernes una masa de aire frío de origen polar. Ingresará en la madrugada por una rotación del viento, que pasará a ser del sur y suroeste, según informó a El País el meteorólogo Mario Bidegain.

Su pronóstico del tiempo indica que por esta masa de aire frío polar "van a seguir bajando las temperaturas". A última hora del jueves y durante la madrugada del viernes tendrá lugar el "pasaje de una baja presión, una depresión atmosférica frontal, que va a traer una rotación de vientos al sur y suroeste" y permitirá el ingreso de esta nueva masa de aire. Durante el transcurso de este pasaje pueden registrarse rachas de viento de 50 o 60 kilómetros por hora, algo de lo que también avisó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) en un comunicado.

"Ya el viernes vamos a sentir los efectos del viento de componente sur y suroeste", dijo y señaló que durante viernes, sábado y domingo habrá máximas de 11° o 12°, por debajo de lo normal para la época. La temperatura mínima, agregó, será muy baja entre sábado y lunes, de entre 4° y 5° en Montevideo y cercanas a 0° en el centro del país.