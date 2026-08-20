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Inumet emite una alerta por lluvias abundantes para este jueves: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte a través de un comunicado que se espera la persistencia de lluvias abundantes esta mañana afectando principalmente a departamentos del norte y el este.

El País
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20/08/2026, 07:35
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Tormenta sobre Montevideo.
Tormenta sobre Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez/El Pais

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por la persistencia de lluvias abundantes. En principio, Inumet actualizará la advertencia meteorológica a las 9:00 o ante cambios significativos.

"El área será afectada por precipitaciones abundantes, con valores entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Podrán estar acompañadas por tormentas aisladas", indicó Inumet en el comunicado.

Alerta amarilla de Inumet el jueves 20 de agosto de 2026.

"Seguirá bajando la temperatura": pronostican nueva masa de aire frío que afectará a Uruguay hasta el lunes

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo y Tres Islas.

Rivera: todo el departamento

Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata y Rincón.

Aviso especial de Inumet por fuertes vientos

En un aviso especial a la población, Inumet advirtió que aparte del sistema de baja presión que provoca precipitaciones y tormentas puntualmente fuertes en el norte, centro y este del país, "desde la tarde del jueves y hasta la tarde del viernes" se esperan fuertes vientos en la zona costera de Uruguay.

Se prevé "un aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión sobre el territorio nacional que generará vientos fuertes y persistentes del sector sur". "Los valores de vientos persistentes esperados se ubican entre 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h", indicó Inumet.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Inumet actualizó su aviso especial por "precipitaciones copiosas": advierte por llegada de "fuertes vientos"

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