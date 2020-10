MSP considerará “recuperados” a pacientes asintomáticos a los 10 días y no a los 14

De ahora en más, todo paciente con coronavirus que no presente ningún síntoma de la enfermedad será considerado "recuperado epidemiológicamente" a los 10 días y ya no a los 14 como venía sucediendo.

La decisión es del Ministerio de Salud Pública (MSP), que envió esta semana a las mutualistas y hospitales de todo el país una serie de indicaciones sobre cómo deben llevarse adelante los testeos, aislamientos y cuarentenas, tras un nuevo repunte de los casos de COVID-19.



En el documento que fue dirigido a los prestadores, y al que accedió El País, el MSP definió que las personas que son asintomáticas -que por tanto no requirieron internación- serán consideradas recuperadas de la enfermedad tras cumplirse los 10 días exactos desde la realización del hisopado con el que se les confirmó la enfermedad.

La definición no ocurre de manera unilateral. De hecho, fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) que así lo dispuso en agosto. Es que los expertos detectaron que la probabilidad de que una persona contagie a otra se disminuye a cero luego de 10 días de haber contraído el virus en aquellos casos que son leves y moderados.

Las autoridades se refieren como pacientes asintomáticos a todos aquellos que no presentaron tos, rinorrea (congestión nasal), fiebre, odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (alteración en el sentido del gusto) y disnea (dificultad respiratoria).

En la mayoría de los casos se trata de personas a las que se les detectó la enfermedad al estudiar algunos de sus contactos, o que fueron diagnosticadas tras una serie de investigaciones por brotes o testeos masivos en asentamientos, residenciales, ingresos hospitalarios, viajeros o brotes departamentales.



Este lunes El País informó de un aumento de los casos de pacientes que no presentaron ningún síntoma durante la primera quincena de octubre. De hecho, las autoridades notaron que 155 personas que se contagiaron del 1° al 16 de este mes fueron asintomáticas.

El tiempo que debe transcurrir para recibir el alta se eleva a 15 días para los casos de pacientes inmunodeprimidos.



En aquellos cuadros en los que los pacientes sí presentan algún síntoma pero no requirieron internación, la duración de la cuarentena se mantiene en los 14 días, de acuerdo a las indicaciones de la secretaría de Estado.



Focos en el INAU y Cancillería.

Mientras tanto, los focos de COVID-19 detectados en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y en la Cancillería no dan tregua. Las autoridades confirmaron ayer que 30 funcionarios diplomáticos están aislados a la espera de resultados de hisopados.



Al mismo tiempo, ayer se sumaron dos funcionarios de Cancillería a la lista de diplomáticos infectados. De esta manera son cuatro, y todos embajadores: José Luis Rivas (Sudáfrica), Ana Teresa Ayala (España), Ricardo Baluga (Ecuador) y Fernando Marr (Bolivia). Todos habrían participado, según informó ayer El Observador, de un mismo almuerzo.

A su vez, en el INAU se confirmaron 33 casos. Entre ellos, una funcionaria que está en CTI. Paralelamente, ayer a la noche se detectaron tres casos en el Colegio Crandon.



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó ayer que se detectaron 44 nuevos casos positivos y que hay 407 personas cursando la enfermedad. Del total, 24 pertenecen a Montevideo, 12 a Rivera, cuatro a Canelones, dos a Tacuarembó, uno a Salto y uno a San José.

MSP: “Hay mínima evidencia de reinfección” entre recuperados

El Ministerio de Salud Pública (MSP) consideró que “hay una mínima evidencia de reinfección” entre pacientes que ya se recuperaron de la infección por coronavirus. Incluso, recomendó a todas las mutualistas y hospitales del país no realizar nuevos hisopados luego de un caso confirmado -“dentro de los tres meses posteriores”.



También determinó que no será necesario requerir un test negativo para levantar las medidas de aislamiento, luego de pasados los días correspondientes que marca el protocolo.



En el informe, la secretaría de Estado aclaró que el test de PCR para coronavirus, “puede dar positivo por semanas, sin que esto signifique que existe transmisibilidad”.



En cuanto a los contactos, se advierte que si se trata de una persona sintomática, se debe testear independientemente del tiempo transcurrido que haya pasado desde que vio a la persona infectada. En el caso de los asintomáticos, el testeo debe hacerse al séptimo día.



A la vez, el MSP realizó una serie de acotaciones sobre las medidas que debe respetar el personal de la salud al interactuar con personas con coronavirus. En primer lugar, si el funcionario utilizó tapaboca, no se indica la cuarentena ni un hisopado. En cambio, si existe alguna duda sobre si el personal se retiró su barbijo en algún momento de la atención o directamente no lo usó, se recomienda un hisopado a los siete días de ocurrido el hecho.