Danza anunció una compra directa de 10 mamógrafos por más de US$ 2 millones, pero la adjudicación no se concretó

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, firmó este mes la adjudicación de 10 mamógrafos para centros del interior, mediante compra directa, por más de US$ 2 millones, a la firma Química Cenit. Pero pese a que el jerarca anunció la medida días atrás, esta no avanzó, y fue impugnada en varios ámbitos.

En la resolución, a la que accedió El País, y publicada en el portal oficial de Compras Estatales, el presidente del directorio de ASSE adjudicó la compra directa de 10 mamógrafos marca Fujifilm, modelo Amulet 51 Sophinity, de origen japonés, con garantía de cinco años.

Cada mamógrafo está valuado en US$ 205.000, llegando a US$ 2.050.000 entre los 10. A lo que se debe sumar US$ 164.000 por comisiones, tasas portuarias y almacenaje, con un monto total de US$ 2.214.000. El plazo de entrega fijado fue de 120 días desde la apertura de la carta de crédito.

La resolución de Danza estableció que los 10 mamógrafos se instalarían en los hospitales de Salto, Young, Paysandú, Durazno, Florida, Maldonado, San Carlos, así como en los centros de la red de atención primaria (RAP) de Rivera, Tacuarembó y Maldonado.

La compra directa fue resuelta por Danza el 5 de octubre, pero no fue refrendada luego por el directorio del prestador, indicaron fuentes de ASSE a El País. En la última sesión, se encomendó un informe de la Dirección de Recursos Materiales al respecto, agregaron.

“Una pena por la gente que se queda sin mamografía. No se pudo concretar”, dijo Danza este viernes a El País sobre la adquisición de equipos. “No se hizo la compra”, añadió el jerarca, que no detalló por qué no se concretó, ni por qué se optó por la compra directa y no licitación.

Desde Comunicación de ASSE se limitaron a indicar a El País que lo que ocurrió con la adjudicación es que recibió "recursos", como se verá más adelante.

Sin embargo, Danza afirmó este miércoles en una rueda de prensa, consignada por el portal de Presidencia, que en este año iba a llegar con un mamógrafo a Durazno, al anunciar que en los primeros días de octubre se "compraron" 10 equipos.

“En la región oeste, en particular, a Durazno y Florida le toca un mamógrafo nuevo. O sea que se va a instalar este año. Se importan, no hay 10 mamógrafos disponibles para adquirir de forma inmediata. Pero ya está adjudicada la licitación y demás. La compra, perdón”, agregó Danza, aludiendo al procedimiento de compra.

Oferta US$ 330.000 menor, descartada

Ante la definición de Danza, la firma Tera Ingeniería presentó días atrás recursos de revocación y jerárquico ante el directorio de ASSE, y de anulación ante el Poder Ejecutivo, remitidos también al Tribunal de Cuentas (TCR), a los que accedió El País.

La empresa indicó que ASSE solicitó el 10 de julio cotizaciones de mamógrafos. El prestador pidió el 13 de julio el reenvío de la oferta de Tera porque no se podía abrir el archivo. Este fue enviado de vuelta, y según dice la firma, se respondió de ASSE: "Gracias, se logró descargar".

“Pese a ello, la resolución no menciona la oferta de Tera Ingenieros S.R.L ni manifiesta su admisibilidad, evaluación o exclusión. La impresión de la publicación de la adjudicación identifica únicamente a Química Cenit S.A. en la lista de oferentes”, cuestionó la empresa, que apuntó a la “omisión” de su propuesta y una “errónea ponderación” desde ASSE.

La oferta de Tera fue por mamógrafos marca Hologic, modelo Selenia Dimensions 3D System, de origen estadounidense, también con garantía de cinco años y entrega en 120 días, pero valuados en US$ 172.000 cada uno, lo que suma US$ 1.720.000 los 10 equipos.

La empresa apuntó que Danza eligió una propuesta US$ 330.000 mayor, “sin que el acto conocido contenga una evaluación comparativa que justifique esa diferencia ni identifique la causal legal que habilitó la contratación directa por este monto”.

Tera también apuntó que el monto de los mamógrafos (US$ 2.214.000) “no habilita” la compra directa, ya que supera los topes vigentes para este año para tal modalidad, de $ 654.000 en compras directas comunes, o $ 1.371.000 en compras directas ampliadas.

Asimismo, la firma valoró que hubo una “falta de justificación” por parte de ASSE para ampararse en la excepción de compra independientemente del monto, previsto en el texto ordenador de contabilidad y administración financiera estatal (Tocaf), en esta compra.