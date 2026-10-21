Tribunal de Cuentas observó contrataciones de ASSE para ambulancias por $ 1.105 millones en la gestión Danza

El Tribunal de Cuentas (TCR) realizó observaciones por compras de traslados de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a la firma UTAM (ex ITHG) por $ 1.105 millones. Estos fueron realizados entre marzo de 2025 —cuando asumió el gobierno de Yamandú Orsi— y setiembre de 2026, de acuerdo con un pedido de acceso a la información pública realizado por El País.

Las observaciones del TCR se debieron a que entendió que se vulneraron varios artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf) en las contrataciones de traslados, que fueron realizadas casi en su totalidad ($ 1.102.219.485) por la unidad ejecutora 105 de ASSE, conocida como SAME 105, la emergencia del prestador público.

Los cuestionamientos del TCR se debieron a que se contrataron traslados sin realizar una licitación pública ni otro procedimiento competitivo; se ejecutaron gastos sin respetar los créditos acordados; se comprometieron gastos sin crédito disponible; no se publicaron los llamados y/o se decidió reiterar el gasto pese a la observación.

El TCR respondió la solicitud de información con planillas que contienen los gastos observados derivados de las contrataciones de ASSE. Cada planilla contiene lotes con distintas obligaciones, asociadas a facturas. En total, se contabilizaron 375 lotes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

El pedido de acceso a la información también incluyó una consulta sobre cuántos traslados contrató ASSE a UTAM durante el período citado. El TCR respondió que, como cada lote contiene una o más obligaciones y cada obligación está asociada a una factura, “no resulta posible determinar la cantidad de contrataciones celebradas por ASSE con la referida empresa”.

En la respuesta sí se adjuntaron planillas con los gastos correspondientes a UTAM que fueron observados por el organismo y cuyos pagos fueron reiterados por ASSE. Estos sumaron $ 766.539.923 entre marzo de 2025 y febrero de 2026, y $ 338.420.520 entre marzo y setiembre de 2025. Ambos períodos suman $ 1.104.960.443.

El País intentó, sin éxito, contactar al director de SAME 105, Gustavo Grecco, para consultarlo sobre las contrataciones de ASSE a UTAM, y las observaciones del tribunal.

Cuestionada por el FA

ITHG (hoy UTAM) fue cuestionada por el Frente Amplio desde que comenzó a operar, en plena pandemia, cuando empezó a vender traslados médicos a ASSE, una actividad para la que inicialmente no estaba autorizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La firma tampoco tenía antecedentes en el rubro de los traslados médicos. Pese a los cuestionamientos, las contrataciones continuaron durante el gobierno pasado y se extendieron en la actual administración, bajo el argumento de que interrumpir el servicio podía afectar la atención.

Además de las críticas a la empresa, cuyo nombre completo era “ITHG Proveedores Marítimos”, y a sus antecedentes, desde el Frente Amplio también se cuestionó el volumen de observaciones del TCR a ASSE por compras directas, que entre 2021 y 2023. Estas sumaron una cifra similar a la de los gastos observados ahora: $ 1.200 millones.

Durante el gobierno pasado, la representación del Frente Amplio en el TCR llegó a plantear que se suspendiera a SAME 105 el fraccionamiento del gasto, debido al volumen de observaciones. La propuesta no prosperó por falta de apoyos en el tribunal.

El actual directorio de ASSE, encabezado por Álvaro Danza, presentó en mayo una denuncia penal contra la cúpula anterior, liderada por Leonardo Cipriani, por presuntas irregularidades en las compras de traslados a ITHG entre 2022 y 2024. La denuncia continúa a estudio de la Fiscalía, indicaron fuentes del Ministerio Público a El País.

Cipriani se desmarcó desde un primer momento de las acusaciones en su contra por las contrataciones a ITHG. Durante su gestión, impulsó una licitación para los traslados médicos y, posteriormente, un convenio marco con ese fin. Sin embargo, ninguno de los dos procesos prosperó tras ser observados por el TCR.

Otro nombre

En marzo de 2025, se anunció públicamente que el 100% del paquete accionario de ITHG fue adquirido por un grupo de empresarios e inversores uruguayos, y que la firma pasaría a llamarse Unidad de Traslados y Asistencia Médica (UTAM).

ASSE adjudicó a UTAM en junio la licitación de traslados de pacientes no medicalizados en el área metropolitana, por 150.000 kilómetros anuales, luego de que esta presentara la mejor oferta y condiciones.

Danza había indicado en el Parlamento que en un “plan piloto”, cuestionado por la oposición, estos viajes realizados en taxis costaban $ 600, mientras que UTAM los cobrara a $ 8.150. La firma bajó este costo tras la licitación.

No obstante, el TCR observó en setiembre la licitación por entender que se vulneraron varios artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf). Desde ASSE se dijo a El País que elaboraba un informe técnico para levantar las observaciones.

Por otro lado, la gestión actual de ASSE lanzó en agosto una licitación pública para la contratación de traslados especializados para pacientes adultos y pediátricos. Se presentaron 25 firmas de ambulancias, entre ellas UTAM, de acuerdo al acta de apertura, del mes pasado. El prestador público no adjudicó aún la licitación, indicaron fuentes de ASSE a El País.