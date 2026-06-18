UTAM, ex ITHG, ganó licitación de traslados de ASSE al que se presentaron taxis; Danza destacó ahorro millonario

La empresa UTAM, antes denominada ITHG, ganó la licitación de traslados comunes “no medicalizados” en Montevideo, zona metropolitana y Canelones, por hasta 150.000 kilómetros anuales, confirmó a El País el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

ASSE pagará $ 4.185.000 por los 150.000 kilómetros recorridos anuales. “Lo mismo que estábamos pagando $ 400 millones al año, ahora lo pasamos a pagar $ 4 millones, o sea, el 1%”, dijo Danza. “El ahorro es de unos $ 396 millones”, con la compra “a la misma empresa y con el mismo medio de transporte” que antes, resaltó el jerarca.

ITHG fue cuestionada por el Frente Amplio desde que comenzó a funcionar, en plena pandemia, y comenzó a vender traslados médicos a ASSE, una actividad para la cual no estaba autorizada por el MSP. Tampoco tenía antecedentes en el rubro.

Además de UTAM, presentaron ofertas la app Cabify, las empresas de taxis Celeritas, la Gremial Única del Taxi y Santa Lucía Taxi; las firmas de ambulancias Drot, Solidar, Russomando y Ducis; la de remises Ramón Caraballo; las de alquiler de vehículos con chofer Gimenez y Gimenez, Tichtic, Varinter y Xeloa; la de transporte en general Lifix; la firma de servicios de enfermería Por el Bienestar; y Reel, de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).